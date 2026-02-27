Что посадить в марте: 6 многолетников для яркого лета

Герань / © unsplash.com

В начале весны садоводы могут заложить основу для цветного лета. В марте стоит высаживать многолетники — от гераней до дельфиниумов — чтобы они успели сформировать сильные корни и без стресса пережили первые теплые месяцы. Эксперты советуют внимательно следить за прогнозом и защищать молодые растения в случае возможных морозов.

Об этом сообщило издание House Beautiful.

Специалист по садоводству Пол Паркер объясняет, что высадка весной минимизирует риск пересадочного шока и теплового стресса. В то же время некоторые виды потребуют дополнительного укрытия — например, клошей или флисовых накидок — если температура резко упадет.

Какие многолетники высаживать в марте

Герани. Их можно использовать для подвесных кашпо, бордюров или заполнения свободных участков. Герани щедро цветут летом и хорошо маскируют обнаженную почву, не требуя сложного ухода.

Дельфиниумы — солнцелюбивые растения с высокими соцветиями, которые поднимаются в начале лета. Они нуждаются в подвязке, защите от ветра и хорошо дренированной почве. Для правильного высаживания советуют делать посадочную яму вдвое шире и глубже корня и добавлять слой гравия.

Рудбекия и шалфей. Март подходит для высадки этих видов, особенно морозостойких сортов шалфея. Они поддерживают декоративность сада, когда другие растения уже отцвели, и гармонично сочетаются с декоративными травами.

Маки. Лучше всего сажать весной, чтобы они успели прижиться до летнего цветения. Восточные маки зацветают в конце весны и в начале лета, а после этого незаметно исчезают, поэтому их рекомендуют комбинировать с более поздними видами. Обрезка отцветших головок стимулирует повторное цветение.

Астрантия — изысканные многолетники, привлекающие пчел и прекрасно вписываются в деревенские композиции. Их высаживают в легкой тени, сохраняя расстояние около 60 см между кустами.

