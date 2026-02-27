Убийство Андрея Портнова / © ТСН

Мужчина, задержанный испанской полицией на территории Германии по подозрению в убийстве бывшего главы администрации президента времен Януковича Андрея Портнова, является гражданином Украины, также фигурирующим в реестрах РФ.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

По данным медиа, что подозреваемый родился в городе Шахтерск Донецкой области и является гражданином Украины. В то же время он официально значится в Едином государственном реестре налогоплательщиков Российской Федерации. Это и подтверждает наличие у него русского гражданства либо официального статуса в РФ.

Александр Азизов значится в «Едином государственном реестре налогоплательщиков» Российской Федерации. Фото: источник Украинской правды. / © Українська правда

Кроме этого, журналисты пытались связаться с братом подозреваемого, Вели Азизовым, для получения комментариев по поводу задержания родственника. Однако сразу после попытки контакта он удалил свой аккаунт в мессенджере Telegram.

Что известно о смерти Андрея Портнова

Андрей Портнов — влиятельный юрист и должностное лицо времен Виктора Януковича, которого считали идеологом тогдашней судебной системы и соавтором «диктаторских законов» 16 января. Из-за коррупционного влияния на суды в 2021 году он попал под санкции США.

После начала полномасштабной войны Портнов тайно уехал из Украины через Закарпатье. Его жизнь оборвалась 21 мая 2025 года в Мадриде: неизвестные расстреляли автомобиль эксчиновника вблизи элитной школы. От полученных пяти огнестрельных ранений, в том числе в голову, он скончался на месте.

Ранее мы писали, что 25 февраля в немецком городе Гайнсберг задержали предполагаемого исполнителя убийства Андрея Портнова.

Также сообщалось, что вероятным исполнителем убийства Андрея Портнова, который был заместителем главы Администрации президента-беглеца Януковича, оказался задержанный в Германии гражданин Украины.