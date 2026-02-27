- Дата публикации
Подозреваемый в убийстве Портнова был гражданином не только Украины — детали расследования
Подозреваемым в убийстве Портнова оказался уроженец Шахтерска, также имевший гражданство РФ.
Мужчина, задержанный испанской полицией на территории Германии по подозрению в убийстве бывшего главы администрации президента времен Януковича Андрея Портнова, является гражданином Украины, также фигурирующим в реестрах РФ.
Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
По данным медиа, что подозреваемый родился в городе Шахтерск Донецкой области и является гражданином Украины. В то же время он официально значится в Едином государственном реестре налогоплательщиков Российской Федерации. Это и подтверждает наличие у него русского гражданства либо официального статуса в РФ.
Кроме этого, журналисты пытались связаться с братом подозреваемого, Вели Азизовым, для получения комментариев по поводу задержания родственника. Однако сразу после попытки контакта он удалил свой аккаунт в мессенджере Telegram.
Что известно о смерти Андрея Портнова
Андрей Портнов — влиятельный юрист и должностное лицо времен Виктора Януковича, которого считали идеологом тогдашней судебной системы и соавтором «диктаторских законов» 16 января. Из-за коррупционного влияния на суды в 2021 году он попал под санкции США.
После начала полномасштабной войны Портнов тайно уехал из Украины через Закарпатье. Его жизнь оборвалась 21 мая 2025 года в Мадриде: неизвестные расстреляли автомобиль эксчиновника вблизи элитной школы. От полученных пяти огнестрельных ранений, в том числе в голову, он скончался на месте.
Ранее мы писали, что 25 февраля в немецком городе Гайнсберг задержали предполагаемого исполнителя убийства Андрея Портнова.
Также сообщалось, что вероятным исполнителем убийства Андрея Портнова, который был заместителем главы Администрации президента-беглеца Януковича, оказался задержанный в Германии гражданин Украины.