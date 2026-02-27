ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
958
2 хв

Підозрюваний у вбивстві Портнова був громадянином не тільки України — деталі розслідування

Підозрюваним у вбивстві Портнова виявився уродженець Шахтарська, який також мав громадянство РФ.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Вбивство Андрія Портнова

Вбивство Андрія Портнова / © ТСН

Чоловік, затриманий іспанською поліцією на території Німеччини за підозрою у вбивстві колишнього глави адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова, є громадянином України, який також фігурує в реєстрах РФ.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

За даними медіа, що підозрюваний народився в місті Шахтарськ Донецької області та є громадянином України. Водночас він офіційно значиться в Єдиному державному реєстрі платників податків Російської Федерації. Це і підтверджує наявність у нього російського громадянства або офіційного статусу в РФ.

Олександр Азізов значиться в «Єдиному державному реєстрі платників податків» Російської Федерації. Фото: джерела Української правди. / © Українська правда

Окрім цього, журналісти намагалися зв’язатися з братом підозрюваного, Велі Азізовим, для отримання коментарів щодо затримання родича. Проте одразу після спроби контакту він видалив свій акаунт у месенджері Telegram.

Що відомо про смерть Андрія Портнова

Андрій Портнов — впливовий юрист та експосадовець часів Віктора Януковича, якого вважали ідеологом тодішньої судової системи та співавтором «диктаторських законів» 16 січня. Через корупційний вплив на суди у 2021 році він потрапив під санкції США.

Після початку повномасштабної війни Портнов таємно виїхав з України через Закарпаття. Його життя обірвалося 21 травня 2025 року в Мадриді: невідомі розстріляли автівку ексчиновника поблизу елітної школи. Від отриманих п’яти вогнепальних поранень, зокрема в голову, він помер на місці.

Раніше ми писали, що 25 лютого, у німецькому місті Гайнсберг затримали ймовірного виконавця вбивства Андрія Портнова.

Також повідомлялося, що ймовірним виконавцем вбивства Андрія Портнова, який був заступником голови Адміністрації президента-втікача Януковича, виявився затриманий у Німеччині громадянин України.

