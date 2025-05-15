День ангела 15 мая: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 15 мая, день ангела / © Pixabay

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Кто празднует день ангела 15 мая

15 мая 2025 года поздравьте с именинами Пахомия.

Пахомий — древнегреческое происхождение, означает “широкоплечий”. В детстве целеустремленный, трудолюбивый. Во взрослом возрасте становится исключительно трудоспособным, часто проявляет чрезмерное упрямство.

День ангела 15 мая — душевные поздравления в прозе

День ангела 15 мая — душевные поздравления в прозе / © Pixabay

Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда будет рядом, предохраняет от бед, вдохновляет на добрые поступки и помогает в сложные моменты. Желаю света в душе, крепкого здоровья и благополучия в каждом дне.

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С Днем ангела! Пусть этот особый праздник напомнит тебе о том, что ты не сам в этом мире — над тобой всегда распростерты крылья твоего охранника. Желаю гармонии, силы духа, исполнения грез и искренних людей рядом.

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В День твоего ангела желаю, чтобы небеса благословляли каждый твой шаг. Пусть жизнь дарит тебе радость, счастье и душевное спокойствие. Пусть вера в добро никогда не угасает, а сердце всегда будет открыто для любви.

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С именинами тебя! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда шел впереди и защищал от всего недоброго. Пусть в твоей жизни царит любовь, а сердце будет исполнено благодарности за каждый дарованный день.

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Поздравляю с Днем ангела! Да будет этот день светлым и теплым, а имя, которое ты носишь, станет источником силы, вдохновения и благословения. Здоровья тебе, семейного уюта и безграничной Божьей милости.

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