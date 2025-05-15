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День ангела 15 травня: кого та як вітати з іменинами
15 травня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 15 травня
15 травня 2025 року привітайте з іменинами Пахомія.
Пахомій — давньогрецьке походження, означає “широкоплечий”. В дитинстві цілеспрямований, працьовитий. В дорослому віці стає винятково працездатним, часто проявляє надмірну впертість.
День ангела 15 травня — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, охороняє від бід, надихає на добрі вчинки та допомагає у складні моменти. Бажаю світла в душі, міцного здоров’я та добробуту в кожному дні.
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З Днем ангела! Нехай це особливе свято нагадає тобі про те, що ти не сам у цьому світі — над тобою завжди розпростерті крила твого охоронця. Бажаю гармонії, сили духу, здійснення мрій та щирих людей поруч.
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У День твого ангела бажаю, щоб небеса благословляли кожен твій крок. Хай життя дарує тобі радість, щастя та душевний спокій. Нехай віра в добро ніколи не згасає, а серце завжди буде відкрите для любові.
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З іменинами тебе! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди йшов попереду й захищав від усього недоброго. Нехай у твоєму житті панує любов, а серце буде наповнене вдячністю за кожен дарований день.
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Вітаю з Днем ангела! Нехай цей день буде світлим і теплим, а ім’я, яке ти носиш, стане джерелом сили, натхнення та благословення. Здоров’я тобі, родинного затишку і безмежної Божої ласки.