Как улучшить вкус кофе / © Pixabay

Реклама

Даже свежий и качественный кофе иногда получается слишком горьким или водянистым. Причин такой проблемы может быть несколько: особенности воды, обжарка и способ приготовления. Но профессионалы давно знают простой прием, помогающий сбалансировать вкус напитка и сделать его по-настоящему идеальным даже без дорогих ингредиентов и сложных техник приготовления.

Что именно следует добавить в кофе, чтобы он имел идеальный насыщенный вкус и глубокий аромат

Секрет в щепотке соли. Да, именно соли — обычной кухонной, без добавок. В минимальном количестве она не делает кофе соленым, зато нейтрализует лишнюю горечь и подчеркивает естественную глубину вкуса кофейного зерна.

Достаточно добавить буквально 2 крошечных кристалла соли в молотый кофе перед завариванием или непосредственно в готовый напиток и хорошо перемешать. Важно не превышать дозу — соли должно быть настолько мало, чтобы ее не чувствовалось на вкус, а только для баланса.

Реклама

Соль блокирует восприятие горечи рецепторами языка и одновременно усиливает аромат кофе. Благодаря этому напиток кажется более мягким, глубоким и насыщенным, словно его приготовили в дорогом кафе с профессиональным оборудованием.

Что еще можно добавить в кофе для улучшения вкуса

Если хочется экспериментов, попробуйте и другие добавки.