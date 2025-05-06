Экстрасенска шокировала, когда закончится война в Украине

Война в Украине / © ТСН

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Боевые действия в Украине могут завершиться в 2025 году — на Троицу, которая приходится на 8 июня.

Такой прогноз на картах Таро дала экстрасенс Яна Пасынкова на своем YouTube канале.

Напомним, что астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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По ее словам, шестерка мечей и десятка пентаклов означают стабильность, спокойствие и умеренность.

«Как пройдет Троица — стабильно, спокойно, в кругу семьи, в каких-то намерениях, планах, планировках и в таком достаточно в легком состоянии я бы сказала», — говорит Пасынкова.

Когда экстрасенс спросила, будет ли к тому моменту уже мир вокруг, карты говорят, что да.

«Королева пентаклей — это о стабильности, о спокойствии, о защите, о безопасности все же. Так что верим. Завершатся, да. Будет какое-то важное заявление. Карты показывают так», — говорит Пасынкова.

Ранее мы писали о том, что карты Таро дали прогноз по российским атакам 9 мая.