Екстрасенска шокувала, коли закінчиться війна в Україні

Війна в Україні / © ТСН

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Бойові дії в Україні можуть завершитися в 2025 році — до Трійці, яка припадає на 8 червня.

Такий прогноз на картах Таро дала екстрасенс Яна Пасинкова на своєму YouTube-каналі.

Нагадаємо, що астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками та передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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За її словами, шістка мечів і десятка пентаклів означають стабільність, спокій й помірність.

«Як пройде Трійця — стабільно, спокійно, в родинному колі, в якихось намірах, планах, плануваннях і в такому досить в легкому стані я б сказала», — каже Пасинкова.

Коли екстрасенс спитала, чи буде на той момент вже мир навколо, карти кажуть, що так.

«Королева пентаклів — це про стабільність, це про спокій, це про захист, це про безпеку все ж таки. Тож віримо. Завершаться, так. Буде якась важлива заява. Карти показують так», — каже Пасинкова.

Раніше ми писали про те, що карти Таро дали прогноз щодо російських атак 9 травня.