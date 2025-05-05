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- Війна
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Де є просування російських військ та успіхи ЗСУ на фронті: оновлена мапа DeepState
ЗСУ відновили положення у Лисівці на Донеччині.
Осінтери 5 травня оновили мапу бойових дій на фронті в Україні та у прикордонні РФ. Зокрема, є просування ворога на Бєлгородщині.
Про це повідомляє DeepState.
Зазначається, що є успіхи Сил оборони у Донецькій області.
"Сили Оборони України відновили положення у Лисівці”, — акцентували аналітики.
Та, на жаль, є і просування російських військ — на Бєлгородщині та Донеччині.
“Ворог просунувся на Бєлгородщині (Росія — ред.), біля Новоолександрівки, Котлярівки, Новосілки та Новодарівки (Донецька область — ред.)", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ворог намагається посилити логістику і будує тунелі з сіток проти дронів під Покровськом, зокрема поблизу села Карлівка на Донеччині.