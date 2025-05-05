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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
122
Час на прочитання
1 хв

Де є просування російських військ та успіхи ЗСУ на фронті: оновлена мапа DeepState

ЗСУ відновили положення у Лисівці на Донеччині.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Ситуація на фронті

Ситуація на фронті / © ТСН.ua

Осінтери 5 травня оновили мапу бойових дій на фронті в Україні та у прикордонні РФ. Зокрема, є просування ворога на Бєлгородщині.

Про це повідомляє DeepState.

Зазначається, що є успіхи Сил оборони у Донецькій області.

"Сили Оборони України відновили положення у Лисівці”, — акцентували аналітики.

Лисівка на Донеччині

Лисівка на Донеччині

Та, на жаль, є і просування російських військ — на Бєлгородщині та Донеччині.

Бєлгородщина РФ

Бєлгородщина РФ

“Ворог просунувся на Бєлгородщині (Росія — ред.), біля Новоолександрівки, Котлярівки, Новосілки та Новодарівки (Донецька область — ред.)", — йдеться у повідомленні.

Новоолександрівка Донецької області

Новоолександрівка Донецької області

Котлярівка Донецької області

Котлярівка Донецької області

Новодарівка Донецької області

Новодарівка Донецької області

Нагадаємо, ворог намагається посилити логістику і будує тунелі з сіток проти дронів під Покровськом, зокрема поблизу села Карлівка на Донеччині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
122
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