Если мало фарша, что добавить, чтобы получилось много вкусных и пышных котлет: не хлеб и не картошку

Бывает так, что фарша немного, а котлет надо приготовить на всю семью. Обычно в таких ситуациях добавляют хлеб или картофель, но это меняет вкус и делает блюдо невкусным. На самом деле существуют другие ингредиенты, которые увеличат объем фарша и сделают котлеты удивительно сочными, пышными и очень ароматными.

Добавьте обжаренный лук. Лук сам по себе обладает способностью удерживать влагу, делая котлеты нежными. Если его предварительно слегка обжарить на сливочном масле или масле, она не только увеличит объем фарша, но и придаст котлетам приятную сладость и мягкую текстуру. Такой способ часто используют в классической европейской кухне и не зря: вкус становится насыщенным, а котлеты не разваливаются.

Тушеная или жареная морковь. Морковь — еще один идеальный вариант, когда фарша мало, а хочется побольше пышных и ароматных котлет. Ее нужно натереть на мелкой терке и легонько протушить с маслом. Теплая морковь хорошо сочетается с любым видом фарша, делает его более нежным и придает красивый золотистый оттенок.

Мелко нарезанные шампиньоны. Грибы отличаются тем, что после обжаривания хранят много сока и имеют плотную, но мягкую текстуру. Добавляя их в фарш, вы не просто увеличиваете количество котлет, а делаете их более ароматными. Шампиньоны не перебивают вкус мяса, а наоборот, делают его глубже.