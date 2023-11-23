Эта дата принесет много счастья: когда украшать елку по новому стилю

Украшать дом и елку к праздникам рекомендуют тогда, когда у вас на это есть время и желание. Хотя споры вокруг этого вопроса не утихают. Но эксперты лучшим вариантом считают подход – когда самому захочется. Рассказываем, когда в этом году лучшее время для украшения елок и дома.

Когда украшать елку в 2023 году

До новогодних праздников еще несколько недель, но на улицах уже царит рождественская суета. В магазинах уже развесили гирлянды и огоньки, выложили на прилавки сезонные продукты и подарки. Но стоит ли спешить украшать свои дома?

По традиции елку украшают в четвертое воскресенье перед Рождеством. В 2023 году этот день выпадает на воскресенье 3-го декабря. Впрочем, психологи, эксперты и специалисты по тайм-менеджменту имеют разные взгляды на то, когда именно украшать свои дома к новогодним праздникам. Оказывается, у каждого периода украшения есть свои преимущества.

Какая дата украшения елки принесет величайшее счастье: советы экспертов

Профессор Сюзанна Деггс-Уайт, доктор философии, специализирующийся на эмоциональных переходах и женских отношениях, для издания Yahoo Life рассказала о пользе украшения елки заранее.

«Яркие огоньки елочных украшений пробуждают у нас воспоминания с детства. Тем самым мы погружаемся в сказочный мир, отключаясь от повседневной рутины. Если мы начинаем украшать свои дома раньше, то полностью погружаемся в праздничное настроение, скорее восстанавливаем душевное равновесие», — объясняет доктор.

Элис Бойз, автор книги «Производительность без стресса», соглашается с таким мнением: «Свет и уют в доме успокаивают нас, очаровывают и дарят ощущение праздника. Такое состояние дает нам силу, чтобы пережить все стрессовые ситуации, которые будут возникать в будущем. Для людей, которые подвержены сезонным осенне-зимним депрессиям, новогодние праздники крайне нужны, чтобы восстановиться и набраться сил».

А тренер из тайм-менеджмента Рашель Иссип отметила: «Когда вы украшаете дом к рождественским праздникам заранее, вы получаете сказочное настроение и пространство для того, чтобы делать то, что вы любите. Украшенный дом станет уютным и сказочным местом, где вы можете наслаждаться спокойствием и красотой наедине или вместе с семьей».

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