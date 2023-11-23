Ця дата принесе багато щастя: коли прикрашати ялинку за новим стилем

Прикрашати будинок і ялинку до свят рекомендують тоді, коли у вас на це є час і бажання. Хоча суперечки навколо цього питання не вщухають. Але експерти найкращим варіантом вважають підхід – «коли самому захочеться». Розповідаємо, коли в цьому році найкращий час для прикрашання ялинок і оселі.

Коли прикрашати ялинку у 2023 році

До новорічних свят ще кілька тижнів, але на вулицях вже панує різдвяна метушня. У магазинах вже розвісили гірлянди та вогники, виклали на прилавки сезонні продукти і подарунки. Та чи варто поспішати прикрашати свої оселі?

За традицією, ялинку прикрашають у четверту неділю перед Різдвом. У 2023 році цей день припадає на неділю 3-го грудня. Втім психологи, експерти та фахівці з тайм-менеджменту мають різні погляди на те, коли саме прикрашати свої оселі до новорічних свят. Виявляється, у кожного періоду прикрашання є свої переваги.

Яка дата прикрашання ялинки принесе найбільше щастя: поради експертів

Професор Сюзанна Деггс-Уайт, доктор філософії, яка спеціалізується на емоційних переходах і жіночих стосунках, для видання Yahoo Life розказала про користь прикрашання ялинки заздалегідь.

«Яскраві вогники ялинкових прикрас пробуджують у нас спогади з дитинства. Тим самим ми поринаєм у казковий світ, відключаючись від повсякденної рутини. Якщо ми починаємо прикрашати свої оселі раніше, то повністю занурюємося у святковий настрій, швидше відновлюємо душевну рівновагу», - пояснює доктор.

Еліс Бойз, авторка книги «Продуктивність без стресу», погоджується з такою думкою: «Світло і затишок в домі заспокоюють нас, зачаровують і дарують відчуття свята. Такий стан дає нам силу для того, щоб пережити всі стресові ситуації, що виникатимуть у майбутньому. Для людей, які схильні до сезонних осінньо-зимових депресій, новорічні свята є вкрай потрібними, щоб відновитися і набратися сил».

А тренерка із тайм-менеджменту Рашель Ісіп зазначила: «Коли ви прикрашаєте будинок до різдвяних свят заздалегідь, ви отримуєте казковий настрій і простір для того, щоб робити те, що ви любите. Прикрашений будинок стане затишним і казковим місцем, де ви можете насолоджуватися спокоєм та красою наодинці чи разом із сім’єю».

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