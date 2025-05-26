Эти простые трюки сделают вашу квартиру роскошной: ремонт делать не придется

Как обновить квартиру без ремонта / © www.freepik.com/free-photo

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На самом деле, интерьер, который выглядит роскошно, не требует огромных затрат средств. Дизайнеры говорят, что немного правильного света, текстиля и внимания к деталям помогут получить жилище своей мечты. Попробуйте, и ваша квартира станет не только красивой, но и превратится в место силы, комфорта и вдохновения.

Какие приемы помогут превратить даже простую квартиру в дом мечты

Правильное освещение. Обычный свет делает жилище неуютным. Дизайнеры советуют заменить его на мягкое освещение. Для этого подойдут напольные и настольные лампы, гирлянды, умные лампочки с теплым сиянием. Рекомендуется использовать лампы теплого белого цвета, именно они создают уют, делают мебель визуально богаче.

Высокие шторы создают эффект «роскошного интерьера». Если вы хотите, чтобы ваше помещение имело дорогой вид, повесьте шторы на 15 сантиметров выше окна. Таким образом можно визуально «вытянуть» стены и придать своему помещению правильные архитектурные черты. Лучше выбирать шторы из льна, бархата, плотного хлопка. Эти ткани всегда ассоциировались со статусом и большим состоянием.

Ручки на мебели. Это важная деталь, которая будет создавать атмосферу роскоши и уюта одновременно. Эксперты рекомендуют заменить стандартные ручки на декоративные, чтобы получить ощущение дорогого и стильного интерьера.