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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
237
Время на прочтение
1 мин

Эти простые трюки сделают вашу квартиру роскошной: ремонт делать не придется

Ваш дом может иметь стильный и дорогой вид, если следовать этим простым рекомендациям по его обустройству.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как обновить квартиру без ремонта

Как обновить квартиру без ремонта / © www.freepik.com/free-photo

На самом деле, интерьер, который выглядит роскошно, не требует огромных затрат средств. Дизайнеры говорят, что немного правильного света, текстиля и внимания к деталям помогут получить жилище своей мечты. Попробуйте, и ваша квартира станет не только красивой, но и превратится в место силы, комфорта и вдохновения.

Какие приемы помогут превратить даже простую квартиру в дом мечты

  • Правильное освещение. Обычный свет делает жилище неуютным. Дизайнеры советуют заменить его на мягкое освещение. Для этого подойдут напольные и настольные лампы, гирлянды, умные лампочки с теплым сиянием. Рекомендуется использовать лампы теплого белого цвета, именно они создают уют, делают мебель визуально богаче.

  • Высокие шторы создают эффект «роскошного интерьера». Если вы хотите, чтобы ваше помещение имело дорогой вид, повесьте шторы на 15 сантиметров выше окна. Таким образом можно визуально «вытянуть» стены и придать своему помещению правильные архитектурные черты. Лучше выбирать шторы из льна, бархата, плотного хлопка. Эти ткани всегда ассоциировались со статусом и большим состоянием.

  • Ручки на мебели. Это важная деталь, которая будет создавать атмосферу роскоши и уюта одновременно. Эксперты рекомендуют заменить стандартные ручки на декоративные, чтобы получить ощущение дорогого и стильного интерьера.

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Дата публикации
Количество просмотров
237
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