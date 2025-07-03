Это разрушит ваш урожай: эксперты рассказали, что нельзя сажать рядом с перцем

Болгарский перец

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Перец — растение не из простых: ему важны не только солнце и влага, но и хорошие «соседи» по грядке. Если посадить рядом что-то неудачное, перец может хуже расти, чаще болеть и даже потерять вкус.

Об этом сообщило издание deccoria.

Некоторые культуры конкурируют между собой за свет, воду и питательные вещества или выделяют вещества, мешающие расти другим. Чтобы иметь здоровый и щедрый урожай, огород лучше планировать заранее.

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Что нельзя сажать рядом с перцем

Укроп и кориандр

Хотя эти растения часто растут рядом на огороде, для перца они — плохие соседи. Они выделяют алелопатические соединения, которые подавляют развитие культуры, ослабляют ее и снижают урожай. Кроме того, кориандр может ухудшить вкус перца.

Помидоры, баклажаны, картофель

Эти овощи — родственники перца по ботанической классификации (семейство пасленовых). Они имеют общих вредителей и болезни, в частности фитофтору. Их близкое соседство только усиливает риски заражения.

Брокколи, капуста, цветная капуста

Представители крестоцветных имеют мощную корневую систему и активно поглощают питательные вещества из почвы. Это мешает перцу нормально развиваться. К тому же они привлекают вредителей, которые могут повредить и перец.

Неправильное соседство может привести к его слабому росту, уменьшению количества плодов, потере вкусовых качеств, плохому развитию корневой системы и повышенной уязвимости к болезням.

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Какие растения станут хорошими соседями для перца

Базилик

Аромат этого пряного растения не нравится тле и другим вредителям. А еще он положительно влияет на вкусовые качества перца. Его можно высаживать просто между кустами или вдоль грядки. Морковь и лук

Морковь улучшает структуру почвы и помогает развиваться корневой системе перца. Лук, благодаря летучим веществам, защищает грядку от вредителей. Чёрнобривцы Эти яркие цветы не только украшают огород, но и эффективно борются с почвенными нематодами. Их корни выделяют вещества, которые отпугивают вредные организмы. Огурцы

Эта культура имеет поверхностную корневую систему, поэтому не мешает перцу. А крупные листья создают мягкую тень в жару.

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