Как избавиться от кротов, мышей и крыс на огороде без химии: простые способы, которые заставляют их уйти

Избавиться от кротов, мышей и крыс на участке можно без агрессивных средств — достаточно использовать резкие запахи, которые они не переносят. Домашние смеси и простые подручные вещи способны эффективно заставить вредителей покинуть территорию.

Об этом сообщило издание Добрые новости.

Один из самых распространенных способов — приготовить жидкий репеллент. Для этого в примерно пол-литра теплой воды добавляют 1-2 столовые ложки рыбьего жира, который имеет резкий и стойкий запах. В смесь также всыпают ложку чесночного или лукового порошка, а для усиления действия — немного черного или красного перца. По желанию добавляют корицу, кофейную гущу или касторовое масло, которые усиливают аромат и эффект.

Раствор тщательно перемешивают и оставляют настаиваться на несколько часов. После этого его заливают в норы или смачивают тряпки и закладывают их в ходы. Резкий запах постепенно распространяется в почве и создает для животных некомфортные условия.

Кроме этого, можно использовать естественный инстинкт страха. Запах хищников — в частности кошек или собак — воспринимается как угроза, поэтому шерсть или другие следы животных в местах активности могут заставить кротов покинуть участок.

Также среди альтернатив — современные отпугиватели. Они работают от солнечной энергии и создают вибрации в почве, которые дезориентируют вредителей и заставляют их искать другое место. Сочетание нескольких методов повышает эффективность и позволяет защитить участок без вреда для окружающей среды.

