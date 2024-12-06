Как обезопасить холодильник при отключении света: полезные советы

Регулярные отключения света чреваты не только порчей продуктов в холодильнике. они также небезопасны и для самой техники.

Внедрение в Украине почасовых графиков отключений света требует от нас приспосабливать к ним свои домашние дела, ведь без электричества не только темно, но и не работает вся бытовая техника. Более того, эта техника требует дополнительного внимания, чтобы избежать лишних проблем.

О том, как во время блэкаутов уберечь холодильник и продукты в нем, пишет "24 Канал".

Отключения света чреваты не только порчей продуктов в холодильнике. Они также опасны для самой техники из-за отрицательных последствий перепадов напряжения, которые могут возникать в момент возобновления электроснабжения.

Как уберечь технику от скачков напряжения

Мотор холодильника достаточно чувствителен, поэтому если его питание будут часто выключать и включать, он может сгореть. Но современные технологии позволяют сделать так, чтобы техника не чувствовала перепады напряжения.

Самый дешевый способ, который не потребует от вас дополнительных затрат – это выключать холодильник из розетки, как только выключили свет, и включать его через несколько минут после восстановления электроснабжения, когда напряжение в сети стабилизируется. Но это почти нереально, ведь свет могут выключить, когда вас нет дома или ночью, когда вы спите.

Самый простой вариант – купить портативный стабилизатор напряжения с функцией переходника. Это небольшое устройство вставляется в розетку, а к нему подключается штекер холодильника или другого электроприбора. Таким образом, вы можете точечно защитить от скачков напряжения наиболее чувствительную технику в доме.

Если же готовы потратить больше денег на безопасность бытовой техники, то стоит приобрести большие стабилизаторы напряжения, к которым можно подсоединить несколько различных приборов.

Самый эффективный способ – подсоединить дополнительное реле контроля напряжения к электрическому счетчику. Это устройство будет защищать всю электросеть в квартире или доме от скачков напряжения. Но чтобы установить такое реле, необходимо вызвать мастера, так как без необходимых знаний и навыков вмешиваться в электросеть опасно.

Что поможет сохранить низкую температуру в холодильнике

Что касается хранения продуктов в холодильнике при отключении света, то решение этой проблемы довольно простое. Когда выключили свет, переложите в холодильник что-нибудь замороженное из морозильной камеры.

Это могут быть:

аккумуляторы холода;

замороженные пластиковые бутылки или пакеты с водой.

Найдите в морозилке место, и пока есть свет заморозьте по одному аккумулятору холода или бутылке на каждую полку холодильника. Когда свет выключат, переложите подготовленных "спасателей" в холодильник.

При крайней необходимости сохранить какие-нибудь скоропортящиеся продукты, можно переложить в холодильник и замороженные сало или сливочное масло. Но ни в коем случае не спасайте холодильник с помощью замороженных вареников или овощей – эти продукты в случае повторной заморозки, скорее всего, будут безнадежно испорчены. То же касается и сырого мяса – с каждой разморозкой оно теряет свои вкусовые качества.

Также старайтесь как можно меньше открывать холодильник, когда света нет.

Напомним, в Украине могут кардинально изменить принцип отключения света. Минэнерго хочет упорядочить систему отключений, чтобы унифицировать графики по каждой очереди по всей стране.

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