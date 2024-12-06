Як убезпечити холодильник під час відключень світла: корисні поради

Регулярні відключення світла загрожують не тільки псуванням продуктів у холодильнику. вони також небезпечні й для самої техніки.

Запровадження в Україні погодинних графіків відключень світла вимагає від нас пристосовувати до них свої домашні справи, адже без електрики не тільки темно, а ще й не працює уся побутова техніка. Ба більше, ця техніка потребує додаткової уваги, щоб уникнути зайвих проблем.

Про те як під час блекаутів вберегти холодильник та продукти в ньому, пише "24 Канал".

Відключення світла загрожують не тільки псуванням продуктів у холодильнику. Вони також небезпечні для самої техніки через негативні наслідки перепадів напруги, які можуть виникати в момент відновлення електропостачання.

Як вберегти техніку від стрибків напруги

Мотор холодильника доволі чутливий, тож якщо його живлення будуть часто виключати та включати, він може згоріти. Але сучасні технології дозволяють зробити так, щоб техніка не відчувала перепадів напруги.

Найдешевший спосіб, який не вимагатиме від вас додаткових витрат – це вимикати холодильник з розетки, щойно вимкнули світло, і вмикати його за кілька хвилин після відновлення електропостачання, коли напруга в мережі стабілізується. Але це майже нереально, адже світло можуть вимкнути, коли вас немає вдома, або вночі, коли ви спите.

Найпростіший варіант – придбати портативний стабілізатор напруги з функцією перехідника. Цей невеличкий пристрій вставляється у розетку, а вже до нього під'єднується штекер холодильника чи іншого електроприладу. Таким чином ви можете точково захистити від стрибків напруги найбільш чутливу техніку у домі.

Якщо ж готові витратити більше грошей на безпеку побутової техніки, варто придбати великі стабілізатори напруги, до яких можна під'єднати кілька різних приладів.

Найефективніший спосіб – під'єднати додаткове реле контролю напруги до електричного лічильника. Цей пристрій захищатиме всю електромережу в квартирі чи будинку від стрибків напруги. Але щоб встановити таке реле, вам необхідно викликати майстра, адже без необхідних знань та навичок втручатись в електромережу небезпечно.

Що допоможе зберегти низьку температуру в холодильнику

Що стосується зберігання продуктів у холодильнику під час відключень світла, то розв'язання цієї проблеми доволі просте. Коли вимкнули світло, перекладіть у холодильник щось заморожене з морозильної камери.

Це можуть бути:

акумулятори холоду;

заморожені пластикові пляшки чи пакети з водою.

Знайдіть у морозилці місце, і поки є світло заморозьте по одному акумулятору холоду чи пляшці на кожну полицю холодильника. Коли світло вимкнуть, перекладіть підготовлених "рятівників" у холодильник.

За крайньої потреби зберегти якісь швидкопсувні продукти, можна перекласти у холодильник і заморожені сало чи вершкове масло. Але в жодному разі не рятуйте холодильник за допомогою заморожених вареників чи овочів – ці продукти в разі повторного заморожування скоріш за все будуть безнадійно зіпсовані. Те саме стосується і сирого м'яса – з кожним розморожуванням воно втрачає свої смакові якості.

Також намагайтеся якомога менше відкривати холодильник, коли немає світла.

Нагадаємо, в Україні можуть кардинально змінити принцип відключення світла. Міненерго хоче упорядкувати систему відключень, щоб уніфікувати графіки за кожною чергою по всій країні.

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