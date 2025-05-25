Как правильно подкормить рассаду перца для хорошего урожая: советы

Рассада перца.

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Перец очень требовательная культура. Чтобы получить хороший урожай, растению требуется большое количество макро- и микроэлементов в течение всего периода вегетации.

Чем и как питать перец, читайте в материале ТСН.ua.

Огородники говорят, как только рассада проросла и появились первые листочки, необходимо следить за растением, чтобы вовремя подобрать схему подкормки. Признаками недостатка питательных веществ являются пожелтение нижних листьев; скручивание и высыхание листиков по краям; фиолетовый оттенок в стеблях, замедление роста растения.

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Впрочем, следует помнить: избыток дополнительного питания может быть столь же губителен, как и недостаток полезных элементов.

Чем подкармливают перец

Для подкормки рассады перца используют минеральные удобрения – суперфосфат, аммиачную селитру, сульфат калия, а также органические биопрепараты – такие как навоз или компост.

Из биокомплексов при выращивании используют препараты на основе биогумуса, микробиологические препараты и регуляторы роста.

Как использовать удобрения

Прежде всего, важно четко придерживаться норм расхода удобрений, указанных в инструкции. Заниматься подкормкой лучше утром или вечером. Обязательно – по влажной почве после предварительного полива, чтобы не произошло ожога корневой системы.

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Если речь идет о первой подкормке сеянцев, необходимо избегать попадания раствора в листья и стебли. Опрыскивание листьев производят также только ранним утром или вечером.

Специалисты говорят, что подкормку перца проводят дважды в месяц - с чередованием корневого и внекорневого способов.

Напомним, ранее мы писали о том, как избежать гнили на луке. Ведь причиной часто являются типичные ошибки при выращивании, которых можно избежать, если следовать базовым рекомендациям.