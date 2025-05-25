Враг атаковал Тернополь, стали известны последствия (фото)

Последствия атаки на Тернополь

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В ночь на 25 мая около 02:56 в городе Тернопольбыло зафиксировано попадание, вероятно, крылатой ракеты типа «Калибр» в территорию промышленной зоны. В результате удара частично разрушено здание одного из промышленных предприятий, после чего возник масштабный пожар.

Об этом сообщили в Тернопольской ОГА и ГСЧС

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пламя охватило цех предприятия, площадь возгорания составляет около 1000 квадратных метров. По состоянию на утро спасателям удалось локализовать пожар, впрочем, работы по его полной ликвидации продолжаются.

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К тушению привлечено более 68 спасателей и 16 единиц техники. В результате удара также повреждены окна в домах на прилегающей территории. Информации о пострадавших или погибших пока не поступало.

На месте работают специализированные службы, которые осуществляют обследование повреждений инфраструктуры и оказывают помощь населению.

Спасательные службы продолжают работать в усиленном режиме, ликвидируя последствия вражеского обстрела.

Напомним, ранее мы писали о том, что в результате вражеской атаки Житомищины погибли три ребенка

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Кроме того, сообщалось, что российские военные устроили массовую атаку многих городов регионов Украины, с повреждения, погибшие и раненые.