Ворог атакував Тернопіль, стали відомі наслідки (фото)

Наслідки атаки на Тернопіль / © ДСНС

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У ніч проти 25 травня близько 02:56 у місті Тернопіль було зафіксовано влучання, ймовірно, крилатої ракети типу «Калібр» у територію промислової зони. Внаслідок удару частково зруйновано будівлю одного з промислових підприємств, після чого виникла масштабна пожежа.

Про це повідомили у Тернопільскій ОВА та ДСНС.

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, полум’я охопило цех підприємства, площа загоряння становить близько 1000 квадратних метрів. Станом на ранок рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, втім роботи з її повної ліквідації тривають.

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До гасіння залучено понад 68 рятувальників та 16 одиниць техніки. Унаслідок удару також пошкоджено вікна у будинках на прилеглій території. Інформації про постраждалих або загиблих наразі не надходило.

© ДСНС

На місці працюють спеціалізовані служби, які здійснюють обстеження пошкоджень інфраструктури та надають допомогу населенню.

© ДСНС

Рятувальні служби продовжують працювати в посиленому режимі, ліквідовуючи наслідки ворожого обстрілу.

Нагадаємо, раніш ми писали про те, що внаслідок ворожої атаки Житомищини загинули три дитини.

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Окрім того. повідомлялось, що російські військові влаштувли массовану атаку багатох міст регіонів України, с пошкодження, загибли та поранені.