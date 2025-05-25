Як правильно підживити розсаду перцю для гарного врожаю: поради

Розсада перцю.

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Перець дуже вимоглива культура. Тож аби отримати гарний врожай, рослині потрібна велика кількість макро- та мікроелементів протягом усього періоду вегетації.

Чим і як підживлювати перець, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Городники кажуть, як тільки розсада проросла і з’явилися перші листочки, необхідно стежити за рослиною, аби вчасно підібрати схему підживлення. Ознаками нестачі поживних речовин є пожовтіння нижнього листя; скручування і висихання листочків по краях; фіолетовий відтінок у стебла, уповільнення росту рослини.

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Втім, варто пам’ятати: надлишок додаткового живлення може бути так само згубний, як і нестача корисних елементів.

Чим підживлюють перець

Для підживлення розсади перцю використовують мінеральні добрива - суперфосфат, аміачну селітру, сульфат калію, а також органічні біопрепарати - такі як гній чи компост.

З біокомплексів під час вирощування використовують препарати на основі біогумусу, мікробіологічні препарати та регулятори росту.

Як використовувати добрива

Перш за все важливо чітко дотримуватись норм витрат добрив, зазначених в інструкції. Займатися підживлення краще зранку чи ввечері. Обов'язково - по вологому ґрунті після попереднього поливу, щоб не сталося опіку кореневої системи.

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Якщо йдеться про перше підживленні сіянців, необхідно уникати потрапляння розчину на листя та стебла. Обприскування листя проводять також лише рано-вранці або ввечері.

Фахівці кажуть, що підживлення перцю проводять двічі на місяць - з чергуванням кореневого та позакореневого способів.

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