Как правильно удобрять огурцы в июле, чтобы они не горчили

Огурцы / © Credits

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Чтобы избежать горечи в огурцах, важно вовремя отреагировать на стрессовые условия, которые вызывают накопление кукурбитацина. Самое эффективное решение — подкормка калием, в частности сульфатом калия, который действует быстро и безопасно.

Об этом пишет Радио Трек.

Многие огородники с нетерпением ждут первый урожай огурцов, но нередко сталкиваются с разочарованием — плоды имеют неприятную горечь. И хоть растения получают регулярный уход, полив и удобрения, это не всегда гарантирует отличный вкус. Причина — специфическое вещество кукурбитацин, которое накапливается в огурцах как защитная реакция на стресс.

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Формирование горечи происходит под влиянием нескольких ключевых факторов:

Резкие температурные перепады. Когда днем температура поднимается выше 30 °C, а ночью существенно снижается, огурцы переживают стресс. Это и есть благоприятные условия для образования кукурбитацина.

Нерегулярное увлажнение. Если растение сначала долго не поливать, а потом обильно залить водой — особенно холодной — это также запускает негативные процессы.

Недостаточное количество питательных веществ. В период активного плодоношения культура нуждается в сбалансированном питании. Нехватка микроэлементов ухудшает общее состояние и повышает чувствительность к изменениям среды.

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Чтобы предупредить или исправить ситуацию, стоит обратить внимание на дефицит калия. Этот элемент помогает растению лучше адаптироваться к внешним стрессам, стабилизирует водный обмен, усиливает клеточные стенки, улучшает усвоение других веществ и поддерживает равномерное созревание плодов.

Хотя популярными остаются народные методы подкормки — использование золы или банановой кожуры — их эффект проявляется медленно. Если горечь уже заметна, необходимы более быстрые решения.

Оптимальным вариантом является сульфат калия (калий сернокислый). Он обладает рядом преимуществ:

легко растворяется в воде;

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быстро усваивается корнями;

не вызывает засоления почвы, как некоторые другие калийные удобрения.

Схема подкормки

Растворить 15-20 г сульфата калия в 10 литрах теплой воды.

Перед внесением полить огурцы обычной водой.

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Внести 1 литр раствора под каждое растение.

Делать процедуру вечером, чтобы избежать ожогов.

Повторить подкормку через 7-10 дней, не более трех раз за сезон.

Даже если горечь уже появилась, ситуацию можно исправить. При правильном подходе следующие огурцы будут сочными и вкусными. Важно вовремя реагировать на сигналы, которые подает растение, и обеспечить ему все необходимое для развития без стресса.

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Напомним, ранее мы писали о том, что сажать возле огурцов, чтобы урожай был в 4 раза больше