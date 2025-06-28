Як правильно удобрювати огірки в липні, щоб вони не гірчили

Огірки / © Credits

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Щоб уникнути гіркоти в огірках, важливо вчасно відреагувати на стресові умови, які спричиняють накопичення кукурбітацину. Найефективніше рішення — підживлення калієм, зокрема сульфатом калію, який діє швидко й безпечно.

Про це пише Радіо Трек.

Багато городників із нетерпінням чекають на перший урожай огірків, але нерідко стикаються з розчаруванням — плоди мають неприємну гіркоту. І хоч рослини отримують регулярний догляд, полив і добрива, це не завжди гарантує відмінний смак. Причина — специфічна речовина кукурбітацин, яка накопичується в огірках як захисна реакція на стрес.

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Формування гіркоти відбувається під впливом кількох ключових чинників:

Різкі температурні перепади. Коли вдень температура піднімається вище 30 °C, а вночі суттєво знижується, огірки переживають стрес. Це і є сприятливі умови для утворення кукурбітацину.

Нерегулярне зволоження. Якщо рослину спочатку довго не поливати, а потім рясно залити водою — особливо холодною — це також запускає негативні процеси.

Недостатня кількість поживних речовин. У період активного плодоношення культура потребує збалансованого живлення. Брак мікроелементів погіршує загальний стан і підвищує чутливість до змін середовища.

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Щоб попередити або виправити ситуацію, варто звернути увагу на дефіцит калію. Цей елемент допомагає рослині краще адаптуватися до зовнішніх стресів, стабілізує водний обмін, посилює клітинні стінки, покращує засвоєння інших речовин і підтримує рівномірне дозрівання плодів.

Хоча популярними залишаються народні методи підживлення — використання золи чи бананової шкірки — їхній ефект проявляється повільно. Якщо гіркота вже помітна, необхідні швидші рішення.

Оптимальним варіантом є сульфат калію (калій сірчанокислий). Він має низку переваг:

легко розчиняється у воді;

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швидко засвоюється корінням;

не викликає засолення ґрунту, як деякі інші калійні добрива.

Схема підживлення

Розчинити 15–20 г сульфату калію в 10 літрах теплої води.

Перед внесенням полити огірки звичайною водою.

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Внести 1 літр розчину під кожну рослину.

Робити процедуру ввечері, аби уникнути опіків.

Повторити підживлення через 7–10 днів, не більше трьох разів за сезон.

Навіть якщо гіркота вже з’явилась, ситуацію можна виправити. За правильного підходу наступні огірки будуть соковитими й смачними. Важливо вчасно реагувати на сигнали, які подає рослина, та забезпечити їй усе необхідне для розвитку без стресу.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що садити біля огірків, щоб урожай був у 4 рази більшим.