Как встретить 2025 год правильно: советы мольфарки

Зимние праздники приближаются: в 2024 году День святого Николая украинцы будут отмечать 6 декабря, а Рождество по новоюлианскому календарю приходится на 25 декабря. Украинцы также готовятся встречать и Новый год.

Мольфарка и победительница "Битвы экстрасенсов" Елена Стеценко поделилась советами по подготовке к Новому году в сюжете ТСН.

Елена Стеценко советует начать подготовку к Новому году с очищения пространства. Она отмечает необходимость избавиться от ненужных вещей и рекомендует занести их в церковь или отдать людям, которые в этом нуждаются.

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"Нужно сделать генеральную уборку, купить что-то новое. На Новый год нужно принести что-то новое в квартиру", – говорит она.

Мольфарка рекомендует не только избавиться от лишних вещей, но и разорвать ненужные контакты и удалить старые фотографии перед Новым годом. Она подчеркивает, что такие действия важно предпринять еще в старом году, чтобы новый год начался с чистого листа и был успешным.

"НОВЫЙ ГОД – УЖЕ НА НОСЕ! Мольфарка рассказала, как в ноябре правильно подготовиться!" – в сюжете ТСН

Напомним, что в 2025 году популярность массивных украшений и разноцветных игрушек для елок снизилась. Теперь в тренде изящные банты, однотонные украшения и маленькие игрушки. Рекомендуется выбирать сдержанную цветовую гамму для оформления новогодней елки.