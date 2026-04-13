Как жарить картофель, чтобы не прилипал к сковороде: проверенный лайфхак

Что делать, чтобы картофель не прилипал к сковородке / © pexels.com

Особенно это знакомо тем, кто пользуется старыми сковородками без антипригарного покрытия: в таких случаях приходится добавлять больше масла и буквально соскребать картофель с поверхности.

В соцсетях уже давно обсуждают простой кулинарный трюк с солью, который позволяет избежать прилипания картофеля во время жарки. Часть пользователей называет его эффективным, другие — сомнительным. Действительно ли он работает?

Первый шаг к удачному жареному картофелю — правильная подготовка. Картофель нужно нарезать ровными кусочками (чаще всего брусочками) и максимально убрать лишнюю влагу. Именно вода на поверхности картофеля часто становится причиной того, что он прилипает к сковороде. Поэтому нарезанный картофель обязательно следует хорошо обсушить бумажными полотенцами.

Далее переходят к самому процессу жарки, где и применяется проверенный лайфхак.

Сковороду необходимо хорошо разогреть без растительного масла.

На горячую поверхность равномерно высыпают соль. Этот шаг часто вызывает удивление, но именно он является ключевым методом.

Соль прогревают несколько секунд, после чего добавляют масло и дают ему хорошо разогреться.

Только после этого выкладывают картофель на сковороду.

Блюдо накрывают крышкой и оставляют без перемешивания примерно 4–5 минут, чтобы образовалась корочка снизу.

После первого этапа жарки картофель можно аккуратно перевернуть и довести до готовности.

Результат этого способа приятно удивляет: даже на старых сковородах, где картофель обычно прилипал и подгорал, кусочки легко отстают от поверхности, сохраняют форму и равномерно поджариваются до золотистой корочки.

Суть трюка состоит в том, что соль частично поглощает микровлагу, выделяемую из картофеля во время нагревания. Именно эта влага обычно приводит к «слипанию» крахмала с металлической поверхностью сковороды. В результате процесс прилипания нарушается и картофель жарится значительно ровнее и без пригорания.