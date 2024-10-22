Какие цветы нужно выкапывать на зиму: сохраните список

Часть многолетников нужно выкапывать на зиму и делать это вовремя. Если выкопать их раньше, корневая система не получит достаточного количества питательных веществ, поэтому они могут не зацвести в следующем году, а если позже – растение может погибнуть от холода.

Какие цветы многолетники нужно выкапывать на зиму

Через месяц после окончания цветения выкапывают гладиолусы . Луковицы гладиолусов подвержены заболеваниям, поэтому после выкапывания их тщательно осматривают, отбирают пораженные и больные и промывают в растворе марганцовки. После этого месяц луковицы просушивают в хорошо проветриваемом помещении, затем закладывают на хранение в темное прохладное место при температуре 3-5 градусов и относительной влажности 70 процентов.

. Луковицы гладиолусов подвержены заболеваниям, поэтому после выкапывания их тщательно осматривают, отбирают пораженные и больные и промывают в растворе марганцовки. После этого месяц луковицы просушивают в хорошо проветриваемом помещении, затем закладывают на хранение в темное прохладное место при температуре 3-5 градусов и относительной влажности 70 процентов. Георгины выкапывают в конце сентября — начале октября окучивают, чтобы предотвратить повреждение осенними заморозками, а выкапывают перед самыми заморозками, когда начнут отмирать стебли и листья. Картофель также промывают и просушивают в хорошо проветриваемом помещении.На хранение закладывают только здоровые, хорошо держащиеся корневой шейки и имеющие почки восстановления. Хранят при температуре 5-7 градусов и влажности 60-70 процентов в погребе на стеллажах или ящиках. Также они хорошо хранятся в полиэтиленовых пакетах. Их пересыпают торфом или сухими опилками и завязывают пакеты.

выкапывают в конце сентября — начале октября окучивают, чтобы предотвратить повреждение осенними заморозками, а выкапывают перед самыми заморозками, когда начнут отмирать стебли и листья. Картофель также промывают и просушивают в хорошо проветриваемом помещении.На хранение закладывают только здоровые, хорошо держащиеся корневой шейки и имеющие почки восстановления. Хранят при температуре 5-7 градусов и влажности 60-70 процентов в погребе на стеллажах или ящиках. Также они хорошо хранятся в полиэтиленовых пакетах. Их пересыпают торфом или сухими опилками и завязывают пакеты. Ранункулюсы (лютики) выкапывают после отмирания стеблей и листьев. Промывают, просушивают и убирают в прохладное место, пересыпав клубни песком, торфом, мхом или опилками.

выкапывают после отмирания стеблей и листьев. Промывают, просушивают и убирают в прохладное место, пересыпав клубни песком, торфом, мхом или опилками. Калы выкапывают после пожелтения листья, не дожидаясь морозов. Промывают клубни в растворе марганцовки и хорошо высушивают. Хранят в бумажной упаковке при температуре 5-7 градусов.

выкапывают после пожелтения листья, не дожидаясь морозов. Промывают клубни в растворе марганцовки и хорошо высушивают. Хранят в бумажной упаковке при температуре 5-7 градусов. Каны убирают после повреждения листьев осенними заморозками вместе с комом земли. Стебли обрезают до 10-15 см. Хранят при температуре 7-8 градусов, пересыпав торфом или сухим песком в помещении с влажностью 60-70 процентов.

убирают после повреждения листьев осенними заморозками вместе с комом земли. Стебли обрезают до 10-15 см. Хранят при температуре 7-8 градусов, пересыпав торфом или сухим песком в помещении с влажностью 60-70 процентов. Бругмансия тоже нуждается в выкапывании. Ее высаживают в большой горшок и ставят на хранение в подвале с температурой не ниже 5 градусов.

тоже нуждается в выкапывании. Ее высаживают в большой горшок и ставят на хранение в подвале с температурой не ниже 5 градусов. Бегония клубная – это растение нуждается в периоде покоя для восстановления сил и красивого внешнего вида. Также она отрицательно относится к низким температурам, поэтому ее нужно обязательно выкапывать на зиму. Когда надземная часть растения увядает, нужно прекратить поливы, оставлять в покое где-то на две недели. В это время клубни наберут питательные вещества. Если погодные условия позволяют, можно оставить растение в земле и на длиннее, чтобы корни лучше окрепли и цветы обильнее цвели в следующем сезоне. Из почвы клубни вытаскивают в земляном коме, чтобы не повредить хрупкие корешки, отправляют на просушку примерно на месяц. Зимой растение хранят в темном прохладном месте, следя за тем, чтобы клубни не пересыхали — для этого раза 3-4 за зиму земляной ком увлажняют по краю горшка.

клубная – это растение нуждается в периоде покоя для восстановления сил и красивого внешнего вида. Также она отрицательно относится к низким температурам, поэтому ее нужно обязательно выкапывать на зиму. Когда надземная часть растения увядает, нужно прекратить поливы, оставлять в покое где-то на две недели. В это время клубни наберут питательные вещества. Если погодные условия позволяют, можно оставить растение в земле и на длиннее, чтобы корни лучше окрепли и цветы обильнее цвели в следующем сезоне. Из почвы клубни вытаскивают в земляном коме, чтобы не повредить хрупкие корешки, отправляют на просушку примерно на месяц. Зимой растение хранят в темном прохладном месте, следя за тем, чтобы клубни не пересыхали — для этого раза 3-4 за зиму земляной ком увлажняют по краю горшка. После срезки цветов, не нужно спешить с выкапыванием фрезии, так как в течение еще 3-6 недель продолжается формирование и укрепление новых луковиц. В это время следует сократить поливы растения. С наступлением первых заморозков клубни извлекают из земли. Их возделывают фунгицидами, просушивают и отправляют на зимнее хранение в специфические условия с высокой температурой (от 20 до 30°С) и высокой влажностью.

так как в течение еще 3-6 недель продолжается формирование и укрепление новых луковиц. В это время следует сократить поливы растения. С наступлением первых заморозков клубни извлекают из земли. Их возделывают фунгицидами, просушивают и отправляют на зимнее хранение в специфические условия с высокой температурой (от 20 до 30°С) и высокой влажностью. Тигриды выкапывают после отмирания надземной части, очень аккуратно, чтобы не повредить хрупкие корни. Первое время луковицы можно просушить в комнате, затем поместить в ящики с торфом или песком (без этих наполнителей пересохнут луковицы). Зимой луковицы хранят в ящиках при температуре 5-7°С.

Выкапывают луковичные цветы лопатой или вилами, выдергивать за стебель не нужно. Сначала нужно осторожно подкопать, стараясь не повредить подземную часть. Перед хранением все луковицы и клубнекореневища желательно обработать фунгицидами и протравителями, что позволит убить болезнетворные микроорганизмы. Луковицы и корневища раскладывают по сортам и подписывают, примерно раз в месяц перебирают и осматривают.

Какие цветы, которые не нужно выкапывать на зиму

пион,

роза,

астра многолетняя,

лилейник,

турецкая гвоздика,

ирис,

хризантема,

примула,

рудбекия,

ехинацея,

астильба,

флокс,

люпин,

крокосмия,

водосбор.

клематис,

очитки и все луковичные первоцветы.

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