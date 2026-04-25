Какие растения вытесняют сорняки: 5 лучших вариантов для клумбы

Борьба с сорняками на клумбах может стать значительно проще, если высадить растения, которые естественным образом подавляют их рост. Речь идет преимущественно о почвопокровных видах, которые быстро разрастаются, плотно укрывают землю и не оставляют нежелательным растениям доступа к свету, воде и питательным веществам.

Об этом сообщило издание House Beautiful.

Как пояснил руководитель отдела растений в British Garden Centres Джулиан Палфраманд, растения, которые формируют густой почвенный покров, часто являются самыми эффективными в борьбе с сорняками. По его словам, они создают естественный живой барьер, который закрывает почву и уменьшает шансы для прорастания нежелательных саженцев.

Эксперты советуют обратить внимание на пять растений, которые не только украшают сад, но и помогают содержать клумбы в опрятном состоянии.

Первой в списке является ползучая Дженни. По словам представительницы Easy Garden Irrigation Люси Брэдли, это очень быстрорастущее и энергичное почвопокровное растение, которое хорошо чувствует себя во влажных, даже заболоченных местах, а также в полутени. Оно образует плотный ковер, который буквально «душит» сорняки. Его горизонтальные стебли во влажной почве могут разрастаться до 30 сантиметров в месяц. Поэтому растение рекомендуют регулярно обрезать, чтобы оно не захватывало лишние территории. Благодаря поверхностной корневой системе его легко выкопать, если оно распространится дальше, чем нужно.

Еще один вариант - аюга обыкновенная, или живучка. Это выносливое многолетнее растение, которое активно разрастается в течение первых двух лет после высадки. Если сажать ее весной на расстоянии около 30 сантиметров друг от друга, за год-два она способна полностью закрыть почву. Аюга образует горизонтальные побеги — столоны, которые быстро заполняют пустое пространство и подавляют сорняки. Кроме практической пользы, она имеет декоративный вид: некоторые сорта отличаются темно-фиолетовыми или почти черными блестящими листьями и синими цветами в конце весны.

Для тенистых мест эксперты советуют высаживать бадан — морозостойкое вечнозеленое многолетнее растение, которое часто называют «слоновьими ушами» из-за больших плотных листьев. Бадан формирует низкорослые густые куртины, которые закрывают землю и не дают сорнякам прорастать. Кроме того, это растение считается неприхотливым: оно редко страдает от вредителей и легко распространяется благодаря корневищам — толстым подземным стеблям.

Также среди эффективных природных «борцов» с сорняками — барвинок большой. Это вечнозеленое растение, которое обеспечивает почвопокровное покрытие в течение всего года. Оно образует густой спутанный ковер из листьев, который перекрывает доступ света и ресурсов сорнякам. Весна считается лучшим периодом для его высадки, поскольку в это время почва еще влажная, а температура не слишком высокая. Перед посадкой специалисты советуют тщательно убрать сорняки и обогатить землю компостом или листовым перегноем.

Пятую позицию в списке занимает тимьян ползучий. Это выносливое многолетнее растение, которое формирует плотный ароматный ковер с мелкими цветами с конца весны до конца лета. Он не только сдерживает рост сорняков, но и украшает сад и придает ему приятный аромат. Лучше всего тимьян растет на солнечных участках в хорошо дренированной почве, хотя может приживаться даже в бедной, песчаной или каменистой среде. Именно поэтому его часто высаживают в альпинариях или между садовыми дорожками.

