Боль в животе

Боль в животе — один из тех симптомов, которые часто можно воспринимать как незначительное недомогание, скорее следствие некачественной пищи, чем признак серьезных проблем со здоровьем.

Впрочем, иногда определенная боль в животе может быть серьезным тревожным сигналом, требующим немедленного обращения к врачу, поскольку они могут свидетельствовать о самых разных состояниях — от ишемии кишечника до перитонита и даже закупорки аорты.

Однако отличить обычное расстройство желудка от одного из этих более серьезных заболеваний нелегко, поэтому врач скорой помощи объяснил, как отличить обычную боль в животе от того, что требует немедленного обращения в больницу.

Позиционируя себя в Instagram как «Гордона Рамзи в сфере здравоохранения», доктор Ахмед начал свою подборку советов по боли в животе, обратившись к аудитории со словами: «Замолчите и слушайте. Вот как вы сможете понять, стоит ли беспокоиться из-за боли в животе или нет».

Первое серьезное заболевание, которое, по словам врача, может быть причиной определенных видов боли в животе, является одним из самых опасных — закупорка аорты.

Доктор Ахмед сказал: «Во-первых, если у вас внезапно возникла сильная или разрывальная боль в животе, будто Дарт Вейдер только что проткнул вас своим световым мечом, то да, это ваша аорта записывается в отель «Иисус». Приходите ко мне, прежде чем бронирование будет завершено».

Это самая большая артерия в организме, отвечающая за перенос кислородсодержащей крови от сердца к остальной кровеносной системе вашего тела.

Если ваша аорта укупорена, вы можете чувствовать эту боль во время физической активности, а во время отдыха она прекращается. Мужчины могут страдать эректильной дисфункцией вследствие закупорки аорты, а онемение и колющая боль в ягодицах, бедрах и икрах являются другими тревожными признаками.

Вторая серьезная проблема, на которую может указывать боль в животе, является, конечно, кишечная непроходимость. Хотя это может казаться относительно незначительным заболеванием, вам следует поскорее обратиться за помощью.

Доктор Ахмед объяснил: «Во-вторых, если у вас вздутие живота, вы не выпускали газы уже целый день, а теперь выбиваете какую-то странную коричневую массу и чувствуете сильную боль в животе, то да, друг это Гендальф в ваших кишках кричит на кал: «Ты не пройдешь!». Это кишечная непроходимость. Быстро приходите ко мне».

Непроходимость может быть вызвана рядом причин, будь то рубцовая ткань, образующаяся после серьезной операции, грыжи или рак, поражающий толстую кишку. Хотя эти причины достаточно распространены, у вас есть максимум 48 часов, прежде чем возникнут осложнения, которые могут угрожать жизни.

Это связано с тем, что непроходимость в этом месте может привести к удушью и отмиранию кишечника или его разрыву и изливу содержимого в полость тела. Хотя это звучит плохо, без лечения вы тоже довольно быстро потеряете кровь.

Третьим серьезным заболеванием, на которое обращает внимание врач скорой помощи, является перитонит. Это заболевание может перерасти в проблему, угрожающую жизни.

Доктор Ахмед сказал: «В-третьих, если у вас сильная боль в животе, вы не можете даже выпрямиться или лежать ровно, ходите, как горбун... или что-то подобное, это перитонит. В вашем животе взорвалась граната, быстро приходите ко мне, пока не умерли».

Перитонит – это просто воспаление внутренней оболочки живота, звучащее не так уж страшно, но может убить вас, если не лечить. Хотя его причины варьируются от болезни Крона до травмы живота, конечные последствия довольно ужасающие.

Без лечения у вас быстро разовьется сепсис, поскольку повреждение слизистой желудка позволяет бактериям попасть в кровоток. Это вызывает шок во всей иммунной системе, снижает АД и вызывает отказ органов.

Симптомы содержат боль в животе, очень высокую температуру, учащенное сердцебиение и отек живота.

Относительно последнего совета врач сказал: «И наконец, если боль не очень сильная, она тупая, спазматическая, немного раздражает, но ты опорожняешься черной или красноватой кровью, друг, твой кишечник уже отошел в мир Valinor. Быстро приходи ко мне, потому что это может быть ишемия кишечника».

Для живущих реальной жизнью, Валинор — это полумифическая страна бессмертных за морем в «Властелине колец» Дж. Р. Р. Толкина. Но хотя «ишемия» может быть аналогом Исенгарда, ее последствия отнюдь не фантастика.

Ишемия кишечника возникает, когда кровоток к этой части тела ограничивается или полностью останавливается, что приводит к ряду страшных симптомов - от кровавого кала до тошноты и внезапной и очень сильной боли в животе.

Эти симптомы могут появляться медленно, если кровоток только ограничен, с тупой болью в животе, усиливающейся в течение недель, когда кишечник медленно атрофируется, вызывая непонятную потерю веса и диарею.

