Магнитная буря 3 февраля: какая ее мощность

Сегодня сильных геомагнитных возмущений не ожидается.

Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

Во вторник, 3 февраля, геомагнитные условия остаются спокойными. Магнитная буря будет обладать К-индексом 1.7 (зеленый уровень).

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Солнечный ветер вернулся к фоновому уровню, а геомагнитное поле было тихим в течение выходных. Впрочем, солнечная активная область в течение последних 24 часов вызвала серию вспышек классов M и X. Это событие связано с выбросом корональной массы. Ожидается, что основная часть выбросов не достигнет Земли. Впрочем, 5 февраля возможен скорый удар.

Магнитная буря 3 февраля. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 3 февраля. Фото: meteoagent.

Заметим, что магнитные бури способны воздействовать на организм человека в течение нескольких дней — как до его начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.

