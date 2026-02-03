ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
348
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 3 лютого: яка її потужність

Сьогодні сильних геомагнітних збурень не очікується.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У вівторок, 3 лютого, геомагнітні умови залишаються спокійними. Магнітна буря матиме К-індекс 1.7 (зелений рівень).

Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.

Сонячний вітер повернувся до фонового рівня, а геомагнітне поле було тихим протягом вихідних. Втім, сонячна активна область протягом останніх 24 годин спричинила серію спалахів класів M та X. Ця подія пов'язана з викидом корональної маси. Очікується, що основна частина викидів не досягне Землі. Втім, 5 лютого можливий швидкий удар.

Магнітна буря 3 лютого. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 3 лютого. Фото: meteoagent.

Зауважимо, що магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів - як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.

Дата публікації
Кількість переглядів
348
