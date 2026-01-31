- Дата публикации
Магнитная буря 31 января: чего ждать от активности Солнца
Геомагнитная активность пока спокойна.
В субботу, 31 января, магнитная буря будет слабой. Ожидается К-индекс 2,7 (зеленый уровень).
Об этом свидетельствуют данные Meteoagent и сообщает Британская геологическая служба.
В общем, прогнозируются спокойные геомагнитные условия, но с возможными отдельными активными периодами из-за влияния корональной дыры. Ведь влияние ее скоростного потока продолжается.
Хотя магнитная буря не мощна, но некоторые люди более подвержены воздействию солнечной активности. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, медики советуют следить за датами и интенсивностью магнитных бурь. Это позволяет заранее скорректировать свой график и подготовиться.