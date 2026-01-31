Магнитная буря 31 января: чего ждать от активности Солнца

Магнитная буря. / © Credits

Реклама

В субботу, 31 января, магнитная буря будет слабой. Ожидается К-индекс 2,7 (зеленый уровень).

Об этом свидетельствуют данные Meteoagent и сообщает Британская геологическая служба.

В общем, прогнозируются спокойные геомагнитные условия, но с возможными отдельными активными периодами из-за влияния корональной дыры. Ведь влияние ее скоростного потока продолжается.

Реклама

Магнитная буря 31 января. Фото: Meteoagent.

Хотя магнитная буря не мощна, но некоторые люди более подвержены воздействию солнечной активности. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, медики советуют следить за датами и интенсивностью магнитных бурь. Это позволяет заранее скорректировать свой график и подготовиться.