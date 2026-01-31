- Дата публикации
Астролог назвал знаки Зодиака, для которых внешность партнера значения не имеет
Новых людей мы, как правило, встречаем «по одежке» — то есть, оцениваем, прежде всего, и внешние данные.
И только потом, познакомившись поближе, добираемся до внутренних — ума, моральных и душевных качеств. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, для которых внешность их партнера не имеет никакого значения.
Рак
Ракам очень важно находиться с близким человеком, как говорится, на оной волне, только в таком случае они чувствуют полный душевный комфорт, что, на их взгляд, является основным условием счастливой семейной жизни. Внешность, конечно, тоже имеет значение, но она точно стоит не на первом и даже не на втором месте.
Телец
Тельцы — как истинный знак стихии Земли — благодаря своей практичности, прочно стоят на ногах, поэтому при выборе партнера ориентируются, прежде всего, на го материальное положение. И если оно их устраивает, что внешность не имеет особого значения — разумеется, случаи совершенно неприемлемой внешности во внимание не принимаются.
Близнецы
Близнецы, настроенные на профессиональную карьеру, часто выбирают в спутники жизни людей, которые — в силу собственных способностей или нажитых связей — могут им в этом помочь. Если бы представители знака соблазнились привлекательной внешностью партнера при полной неспособности решать вопросы, они бы сами себя не поняли.
