Магнітна буря 31 січня: чого очікувати від активності Сонця

Магнітна буря. / © Credits

У суботу, 31 січня, магнітна буря буде слабкою. Очікується К-індекс 2,7 (зелений рівень).

Про це свідчать дані Мeteoagent і повідомляє Британська геологічна служба.

Загалом прогнозуються спокійні геомагнітні умови, але з можливими окремими активними періодами через вплив корональної діри. Адже вплив її високошвидкісного потоку досі триває.

Магнітна буря 31 січня. Фото: Мeteoagent.

Хоч магнітна буря не потужна, але деякі люди більш схильних до дії сонячної активності. Щоб уникнути неприємних сюрпризів, медики радять стежити за датами та інтенсивністю магнітних бур. Це дає можливість заздалегідь скоригувати свій графік та підготуватися.