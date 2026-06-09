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ТСН в социальных сетях

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Разное
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Магнитная буря 9 июня: какой будет ее активность

Желтый уровень, который будет сегодня, соответствует магнитной буре средней мощности.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

Во вторник, 9 июня, фиксируют не очень высокую активность Солнца. Магнитная буря будет желтого уровня – это К-индекс 4,3.

Об этом свидетельствуют данные портала meteoagent и Британской геологической службы.

Скорость солнечного ветра сейчас несколько повышена, но геомагнитная среда вернулась в спокойное состояние после шторма.

В последующие дни ожидается выброс корональной массы, разразившийся в субботу, 6 июня. Это событие, вероятно, усугубит геомагнитную активность, а условия достигнут уровня STORM G3.

Магнитная буря 9 июня. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 9 июня. Фото: meteoagent.

Заметим, метеозависимые люди могут испытывать ухудшение самочувствия. Нездоровы могут беременные, пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания. Часто во время магнитных бурь возникает головная боль, головокружение, тошнота, боли в суставах, усталость и бессонница.

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Дата публикации
Количество просмотров
57
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