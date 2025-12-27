Обычный рождественский подарок может вызвать серьезные проблемы со здоровьем: о чем идет речь

Фото иллюстративное / © Getty Images

Реклама

Для многих людей свечи являются праздничным атрибутом. Однако вместе с приятным ароматом, который образуется от их горения, они могут принести скрытые угрозы здоровью. Кроме риска пожара, специалисты предупреждают о риске возникновения серьезных проблем с дыханием.

Об этом пишет Daily Express.

Врач Нил Патель из сети «LloydsPharmacy» предупредил, что ароматические свечи могут вызвать аллергию. По его словам, причина — в химических веществах в их составе. Большинство таких свечей содержат искусственные ароматизаторы, красители и другие добавки, которые во время горения высвобождают в воздух вредные летучие соединения.

Реклама

Ароматизированные свечи могут вызвать аллергию / © unsplash.com

«Эти химические вещества могут раздражать дыхательную систему, что приводит к таким симптомам, как кашель, чихание или заложенность носа», — пояснил врач, и призвал, которые пострадали от этих химических веществ, избегать свечей.

Он посоветовал людям с чувствительными глазами выбирать неароматизированные свечи или вовсе от них отказаться. Эту мысль подтверждает статья в журнале «Annals of Medicine and Surgery» за 2023 год: при горении аромасвечей выделяются опасные газы. Ученые обнаружили в их парах канцерогены, в частности нафталин и пирен, которые образуются при сгорании воска, красителей и ароматизаторов.

Они также назвали распространенные жалобы людей, подвергшихся воздействию ароматических свечей, среди которых:

головокружение;

головная боль;

раздражение слизистой оболочки;

проблемы с дыханием;

слезотечение;

чихание;

заложенность носа;

сжатие в груди.

Исследователи отмечают, что горение ароматических свечей повышает уровень формальдегида, $CO_2$ и летучих соединений в воздухе. Красители в цветном воске связывают с риском рака мочевого пузыря, особенно при длительном использовании свечей в непроветриваемых комнатах. Специалисты советуют выбирать изделия из натурального пчелиного воска и эфирных масел вместо синтетики.

Реклама

Пульмонолог Рене Диксон замечает, что свечи не несут мгновенной угрозы — например, приготовление пищи загрязняет воздух сильнее. Однако она подтверждает связь с онкологией: токсины накапливаются в крови и выводятся через мочу. Поэтому людям с раком мочевого пузыря (или в ремиссии) и больным хроническим обструктивным заболеванием легких лучше полностью отказаться от свечей.

В то же время специалисты рассказали, как безопасно курить свечи:

используйте высококачественные свечи

зажгите свечу в хорошо проветриваемом помещении, подальше от всего, что может воспламениться;

никогда позволяйте свече гореть более четырех часов;

никогда не оставляйте свечу без присмотра и не курите ее, если можете заснуть;

вместо того, чтобы задувать свечу, используйте специальный гаситель для свечей. Используя этот метод, у вас не будет дыма и случайных брызг воска при тушении пламени свечи;

не пытайтесь касаться свечи или переставлять ее, пока она не остынет.

Ранее стоматолог назвала три вида продуктов, которые могут разрушать ваши зубы во время рождественских праздников