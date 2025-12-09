Они вредят здоровью: какие свечи категорически запрещено покупать

Свеча / © Unsplash

В период продолжительных отключений света в Украине свечи появились в каждом доме. Сейчас они скорее не о романтике, а о том, чтобы осветить комнату и добавить немного уюта и тепла. Впрочем, не все свечи безопасны, поэтому вместе ароматом мы можем вдыхать опасные вещества.

Что мы на самом деле вдыхаем, когда сжигаем свечу, на что следует обратить внимание, при покупке, пишет ресурс Kobieta w INTERIA.PL.

Большинство свечей, особенно дешевых, изготавливаются из парафина, являющегося побочным продуктом дистилляции сырой нефти. Именно его происхождение вызывает вопрос о его влиянии на здоровье.

Во время горения пламя парафиновой свечи не достигает достаточно высокой температуры, чтобы полностью сжечь молекулы воска. Поэтому в воздух попадают токсичные вещества, такие как бензол и толуол. Эти соединения считаются канцерогенными, а также могут содержаться в выхлопных газах дизельного топлива.

Воздействие вредных веществ

Регулярное вдыхание веществ, выделяемых парафиновыми свечами, в закрытых помещениях может иметь отрицательные последствия для здоровья. Люди с аллергией, проблемами с дыханием, а также дети и беременные находятся в особой группе риска.

Бензол и толуол могут вызвать головные боли, проблемы с дыханием, а при длительном воздействии увеличивают риск развития астмы или даже рака.

Кроме бензола и толуола, горение парафина может выделять другие вредные вещества – формальдегид и фталаты. Они отрицательно влияют на нервную и эндокринную системы.

Какие альтернативы

Соевые свечи, изготовленные из натурального соевого воска, являются гораздо более безопасной и более экологичной альтернативой, ведь его горение не выделяет токсичных веществ в таких же количествах, как парафиновые свечи.

Соевые свечи также горят при более низкой температуре. Высококачественные соевые свечи часто ароматизированы натуральными эфирными маслами, что еще больше усиливает их пользу и делает их более безопасными для здоровья.

Еще одним замечательным натуральным вариантом являются свечи из пчелиного воска, которые ионизируют воздух, нейтрализуя загрязняющие вещества.

Как выбирать свечи

При покупке свечи проверяйте этикетку на наличие информации о типе воска. Выбирайте из сои или пчелиного воска.

Убедитесь, что свеча ароматизирована натуральными эфирными маслами, а не синтетическими ароматизаторами, которые могут содержать фталаты.

Фитиль должен быть изготовлен из натуральных материалов, таких как хлопок или дерево. Избегайте гнета с металлической сердцевиной, которая может выделять вредные вещества.

Кроме того, обратите внимание на интенсивность запаха. Слишком сильный и химический запах может свидетельствовать об использовании искусственных ароматизаторов.

