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Посудомойка оставляет грязь и пятна: проверьте эти причины первыми
Грязные тарелки после полного цикла не всегда означают поломку, часто проблема скрывается в фильтре, средстве или загрузке.
Если посудомоечная машина плохо моет посуду, сначала проверьте настройки, загрузку и состояние деталей, к которым имеется безопасный доступ. Только после этого следует решать, нужна ли диагностика мастера.
ТСН.ua собрал советы, что следует проверить в первую очередь.
Начните с самых простых проверок
Убедитесь, что режим ополаскивания или короткая программа для легких загрязнений не включена. Для жирных кастрюль и засохших остатков требуется более интенсивный цикл.
Большие куски пищи лучше убрать из посуды перед загрузкой. Машина может не справиться с присохшим соусом или пригоревшими остатками за один короткий цикл, а твердые частицы способны забить фильтр.
Также проверьте правильность работы дверцы дозатора: таблетка или порошок должны попадать в камеру во время цикла.
Фильтр, соль и моющее средство: что проверить
Забитый фильтр ухудшает циркуляцию и слив воды, поэтому частицы грязи могут снова оседать на посуде. Выключите прибор, извлеките нижнюю корзину и очистите фильтр так, как описано в инструкции. Для многих моделей производители советуют промывать его под проточной водой с мягкой щеткой, но будьте осторожны, потому что способ снятия отличается.
Посмотрите, не забиты ли отверстия разбрызгивателей. Они должны свободно вращаться и не быть перекрыты остатками пищи или посудой. Не проталкивайте мусор внутрь острыми предметами.
Соль и ополаскиватель выполняют разные функции. Регенерирующая соль помогает системе смягчения воды, а ополаскиватель уменьшает количество капель и разводов во время сушки. Используйте только средства, предназначенные для посудомоечных машин, и соблюдайте дозировку производителя: избыток также может ухудшить результат, как и недостаток.
Как загрузка мешает воде
Даже исправная машина будет мыть хуже, если вода не добирается до поверхностей. Не ставьте тарелки вплотную друг к другу, не накладывайте посуду друг на друга и оставляйте разбрызгивателям пространство для вращения. Перед запуском прокрутите их рукой: они не должны цеплять корзину, кастрюлю или длинные столовые приборы.
Кастрюли, сковородки и большие тарелки размещайте в нижней корзине, а чашки и бокалы – в верхнем, дном вниз или под наклоном. Посуда в корзине должна стоять так, как предполагает правильную загрузку посудомойки : предметы с глубокими полостями не собирают воду, а столовые приборы не должны слипаться в один плотный пучок.
Когда остановиться и вызвать мастера
Если после очистки фильтра, проверки разбрызгивателей, изменения программы и правильной загрузки результат не улучшился, причина может быть не в использовании. На это также указывают отсутствие нагрева, необычный гул, остающаяся в камере вода, протекание или ошибки на дисплее.
Не разбирайте насос, нагревательный элемент или электрические узлы самостоятельно и не работайте с подключенной к сети техникой. Перекройте подачу воды и отсоедините прибор от питания только способом, предусмотренным инструкцией, а ремонт доверьте квалифицированному мастеру.
Перед обращением в сервис запишите модель посудомоечной машины, код ошибки и момент, когда возникла проблема. Это поможет быстрее определить, нужен ремонт или достаточно обслуживания.
Короткий чеклист перед новым циклом
выберите программу в соответствии с уровнем загрязнения;
уберите большие остатки пищи;
проверьте, чисты ли фильтр и отверстия разбрызгивателей;
убедитесь, что корзины и дозатор не заблокированы;
добавьте соль, ополаскиватель и моющее средство по инструкции;
прокрутите разбрызгиватели перед запуском.