При какой температуре лопаются трубы

Холодные зимние ночи сегодня приносят не просто беспокойство, а становятся настоящим испытанием на выживание тысяч украинских семей. В реалиях постоянных прилетов по энергетической инфраструктуре и длительных отключений света, когда дома остаются без отопления, вопрос безопасности труб и радиаторов становится критическим. Теперь это не просто теоретическая угроза для уехавших в отпуск, а ежедневный риск остаться с разорванными батареями в собственной квартире или доме.

В Водоканале рассказали, при какой температуре замерзает вода в системе отопления, лопаются трубы, как действовать в условиях критических морозов.

Почему замерзает вода в системе отопления

Хотя обычная чистая вода начинает превращаться в лед при температуре 0 °C, внутри системы отопления этот процесс значительно сложнее.

На скорость замерзания влияет не только показатель термометра, но и сопутствующие факторы: скорость движения теплоносителя, толщина стен труб и наличие теплоизоляции.

Когда вода переходит в состояние льда, она физически расширяется. Это создает колоссальное давление, которое конструкция труб просто не способна выдержать. Именно поэтому даже небольшая ледяная пробка на одном участке может привести к разрыву системы и полной остановке отопления. Особенно уязвимы участки, проходящие сквозь неотапливаемые подвалы или чердаки, где холод держится дольше.

Разница между автономным и центральным отоплением

Риски замерзания значительно отличаются в зависимости от типа системы.

В частном секторе вся ответственность лежит на владельце. Если котел остановится при морозе — минус десять градусов, вода в трубах может превратиться в лед всего за несколько часов. Здесь критически важна постоянная циркуляция воды.

В многоэтажках сеть работает более стабильно, однако и здесь случаются аварии. Если в подвале или на техническом этаже прорывает трубу из-за плохого утепления или отсутствия движения теплоносителя, жильцы могут остаться без тепла в самые сильные морозы.

При какой температуре вода замерзает в системе отопления

Центральным вопросом для каждого хозяина остается определение точного момента, когда вода в трубах превращается в лед. Теоретически процесс кристаллизации чистой воды стартует уже при 0 °C, однако в условиях реальной зимы и перебоев с энергоснабжением ситуация выглядит гораздо опаснее.

Скорость промерзания системы зависит прежде всего от материала труб и внешних условий:

Металлические трубы. Из-за высокой теплопроводности металла вода внутри охлаждается мгновенно. При температуре на улице от минус 3 до минус 5 градусов система может полностью превратиться в лед всего за одну ночь.

Пластиковые трубы. Полимерные материалы лучше держат тепло, поэтому процесс замерзания у них длится несколько дольше, однако это не снимает угрозы разрыва стен при длительном отсутствии отопления.

Воздействие примесей: Точка замерзания изменяется, если в воду добавлены специальные вещества. Именно по этому принципу работают антифризы, позволяющие теплоносителю оставаться жидким даже при минус 30 градусах.

Использование специальных теплоносителей позволяет оставлять дом без присмотра на несколько недель, не волнуясь за целостность радиаторов. Однако из-за того, что обычная вода значительно дешевле и проще в обслуживании, большинство людей продолжает выбирать именно ее.

Важно помнить: опасность существует даже при незначительном минусе. Иногда достаточно одной неплотно закрытой форточки или отсутствия изоляции на коротком участке трубы в холодной комнате, чтобы образовалась ледяная пробка, которая остановит циркуляцию и выведет из строя всю систему.

Как избежать замерзания: практические советы

Предотвратить катастрофу всегда дешевле и проще, чем ликвидировать ее последствия. Для сохранения работоспособности отопления в условиях суровой зимы и нестабильного энергоснабжения эксперты советуют придерживаться нескольких проверенных шагов.

Первоочередной задачей является тщательное утепление всех уязвимых участков. Каждый метр трубы, проходящей через неотапливаемые помещения, такие как подвалы, чердаки или балконы, должен быть надежно защищен специальной теплоизоляционной оболочкой.

Современные технологические решения также предлагают автоматизированную защиту. Большинство новых моделей котлов имеют встроенную функцию антизамерзания. Как только температура теплоносителя в системе опускается до отметки плюс 5 градусов, оборудование автоматически запускает циркуляционный насос для движения воды, что мешает ее кристаллизации.

Еще одним надежным способом является использование антифриза вместо обычной воды. Хотя это требует дополнительных затрат, такой шаг гарантирует покой владельцам даже при экстремальных морозах до минус 20 или 30 градусов. Это особенно важно для тех, кто вынужден покидать дом на длительное время.

Как действовать, если вода в трубах уже замерзла

Если вы заметили, что радиаторы стали ледяными, а вода в трубах превратилась в лед, действовать нужно с максимальной осторожностью. Главное правило — никакого открытого огня. Резкий локальный перегрев приведет к тому, что металл или пластик попросту разлетятся от термического шока.

Для безопасной разморозки лучше всего использовать:

Тепловые пушки;

Строительные или мощные бытовые фены;

Электрические обогреватели установлены рядом с замерзшим участком.

Процесс должен быть постепенным. Если после отогрева окажется, что труба все же треснула, этот участок придется немедленно заменить, иначе при последующем похолодании авария повторится.