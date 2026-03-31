Приближаются два дня, когда огородные работы запрещены: нельзя ни сажать, ни подкармливать

Следование этим простым рекомендациям поможет избежать ошибок и создать лучшие условия для будущего урожая.

Вера Хмельницкая
Какие неблагоприятные дни для огородных работ

Какие неблагоприятные дни для огородных работ

Опытные огородники знают: не каждый день подходит для посадки и подкормки растений. Кроме погодных условий важную роль играет и лунный календарь, а также народные приметы, проверенные поколениями. Иногда даже самые качественные семена не дают результата, если работы проводились в неудачный период. В начале апреля есть два дня, когда от любых работ на огороде лучше отказаться, это поможет избежать слабого роста растений и плохого урожая.

Первый неблагоприятный день 2026 года — 2 апреля

Этот день приходится на фазу новолуния, когда по лунному календарю жизненные силы растений максимально ослаблены. Считается, что все процессы замирают и любое вмешательство может только навредить.

В этот день не рекомендуется:

  • сеять и сажать культуры;

  • пересаживать растения;

  • подпитывать почву.

По народным приметам, работы в новолуние могут привести к тому, что растения будут слабыми или вообще не взойдут.

Второй неблагоприятный день 2026 года — 6 апреля

Этот день считается сложным из-за нестабильной энергетики периода перехода месяца. В народе говорили, что в такие дни земля не принимает семян.

Лунный календарь также предупреждает: в этот период растения чувствительны к любому вмешательству, особенно к повреждению корневой системы.

Работы, которых следует избегать:

  • посев и посадка;

  • подкормка удобрениями;

  • активное рыхление почвы.

Что лучше делать на огороде 2 и 6 апреля

Хотя активные работы не рекомендуются, в эти дни можно:

  • проверить семена;

  • подготовить инструменты;

  • спланировать посадки;

  • убрать участок.

Это поможет не терять время и подготовиться к более благоприятным дням.

Даже если не все верят во влияние луны, практика показывает, что соблюдение календаря часто дает лучшие результаты. Растения лучше приживаются, быстрее растут и дают более обильный урожай.

