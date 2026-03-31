Приближаются два дня, когда огородные работы запрещены: нельзя ни сажать, ни подкармливать
Следование этим простым рекомендациям поможет избежать ошибок и создать лучшие условия для будущего урожая.
Опытные огородники знают: не каждый день подходит для посадки и подкормки растений. Кроме погодных условий важную роль играет и лунный календарь, а также народные приметы, проверенные поколениями. Иногда даже самые качественные семена не дают результата, если работы проводились в неудачный период. В начале апреля есть два дня, когда от любых работ на огороде лучше отказаться, это поможет избежать слабого роста растений и плохого урожая.
Первый неблагоприятный день 2026 года — 2 апреля
Этот день приходится на фазу новолуния, когда по лунному календарю жизненные силы растений максимально ослаблены. Считается, что все процессы замирают и любое вмешательство может только навредить.
В этот день не рекомендуется:
сеять и сажать культуры;
пересаживать растения;
подпитывать почву.
По народным приметам, работы в новолуние могут привести к тому, что растения будут слабыми или вообще не взойдут.
Второй неблагоприятный день 2026 года — 6 апреля
Этот день считается сложным из-за нестабильной энергетики периода перехода месяца. В народе говорили, что в такие дни земля не принимает семян.
Лунный календарь также предупреждает: в этот период растения чувствительны к любому вмешательству, особенно к повреждению корневой системы.
Работы, которых следует избегать:
посев и посадка;
подкормка удобрениями;
активное рыхление почвы.
Что лучше делать на огороде 2 и 6 апреля
Хотя активные работы не рекомендуются, в эти дни можно:
проверить семена;
подготовить инструменты;
спланировать посадки;
убрать участок.
Это поможет не терять время и подготовиться к более благоприятным дням.
Даже если не все верят во влияние луны, практика показывает, что соблюдение календаря часто дает лучшие результаты. Растения лучше приживаются, быстрее растут и дают более обильный урожай.