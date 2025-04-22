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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Радоница 2025: когда Проводы в Украине и как правильно поминать умерших

Есть несколько запретов и традиций, которых следует придерживаться, находясь на кладбище на Проводах.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
На Проводы украинцы идут на кладбище, чтобы помолиться о родных

На Проводы украинцы идут на кладбище, чтобы помолиться о родных / © Unsplash

После Пасхи 2025 года в церковном календаре наступает период поминовения усопших — Проводы, или Радоница. В эти дни украинцы традиционно идут на кладбище, чтобы почтить память родных, зажечь свечу и помолиться.

Об этом пишет УНИАН.

В этом году основной день поминовения — вторник, 29 апреля. Именно на девятый день после Пасхи церковь призывает верующих посетить кладбище и присоединиться к совместной молитве.

В Православной церкви Украины отмечают, что поминовение должно носить исключительно духовный характер. Священники призывают избегать застолий на могилах, употребления алкоголя и принесения вещей умерших.

«Это языческие пережитки, не имеющие ничего общего с христианской верой», — объясняют в ВТО.

Лучшее, что можно сделать в этот день – это помолиться за душу близкого человека, заказать панихиду, привести в порядок могилу, посадить цветы или оставить милостыню во имя усопшего.

«Спокойным нужна наша молитва, а не материальные предметы», — отмечают в церкви.

Напомним, во время посещения кладбищ в поминальные дни гражданам следует быть осторожными из-за взрывоопасных предметов и возможных обстрелов со стороны вооруженных сил России.

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