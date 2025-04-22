В Украине умер еще один нардеп

Нардеп VII созыва Николай Жук / © Никвести

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Во вторник, 22 апреля, после продолжительной болезни скончался народный депутат Украины 7-го созыва Николай Жук. Мужчине было всего 48 лет.

Об этом сообщает Верховная Рада в Telegram.

Мужчине было всего 48 лет.

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Как сообщает издание "Новини-N«, Николай Жук находился в больнице в Киеве — он ожидал пересадки сердца.

Что о нем известно

Николай Васильевич Жук родился 26 ноября 1979 года на Николаевщине. В 2006-2010 годах был депутатом Николаевского областного совета, а также заместителем председателя Николаевской областной организации Партии регионов.

В 2010 году был избран депутатом Николаевского областного совета от округа № 7 (Березнеговатский район). С 2010 года председатель фракции Партии регионов в Николаевском областном совете, начальник Николаевского областного управления по делам молодежи и спорта.

На парламентских выборах 2012 году был избран народным депутатом Украины от Партии регионов по одномандатному мажоритарному избирательному округу № 129 (Николаевская область). По результатам голосования одержал победу, набрав 48,04% голосов избирателей.

В Верховной Раде Украины возглавлял подкомитет по вопросам молодежной политики, семьи и детства Комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма.

В июле 2011 года стал президентом Муниципального баскетбольного клуба «Николаев». Находился на этой должности до апреля 2015 года.

Напомним, только вчера, 21 апреля, Верховная Рада сообщила о смерти народного депутата IX созыва Владимира Мороза.