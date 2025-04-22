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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Україні помер ще один нардеп

Народний депутат VII скликання Микола Жук пішов з життя після тривалої хвороби.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Микола Жук

Нардеп VII скликання Микола Жук / © НікВесті

У вівторок, 22 квітня, після тривалої хвороби помер народний депутат України 7 скликання Микола Жук.

Про це повідомляє ВерховнаРада у Telegram.

Чоловіку було лише 48 років.

Як повідомляє видання "Новини-N«, Микола Жук перебував у лікарні у Києві — він очікував на пересадку серця.

Що про нього відомо

Микола Васильович Жук народився 26 листопада 1979 року на Миколаївщині. В 2006—2010 роках був депутатом Миколаївської обласної ради, а також заступником голови Миколаївської обласної організації Партії регіонів.

В 2010 році був обраний депутатом Миколаївської обласної ради від округу № 7 (Березнегуватський район). З 2010 року голова фракції Партії регіонів у Миколаївській обласній раді, начальник Миколаївського обласного управління у справах молоді та спорту.

На парламентських виборах 2012 році був обраний народним депутатом України від Партії регіонів по одномандатному мажоритарному виборчому округу № 129 (Миколаївська область). За результатами голосування здобув перемогу, набравши 48,04% голосів виборців.

У Верховній Раді України очолював підкомітет з питань молодіжної політики, сім’ї та дитинства Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму.

У липні 2011 року став президентом Муніципального баскетбольного клубу «Миколаїв». Перебував на цій посаді до квітня 2015 року.

Нагадаємо, лише вчора, 21 квітня, Верховна Рада повідомила про смерть народного депутата IX скликання Володимира Мороза.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2041
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