Радониця 2025: коли Проводи в Україні та як правильно поминати померлих

На Проводи українці йдуть на кладовище, щоби помолитися за рідних / © Unsplash

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Після Великодня 2025 року в церковному календарі настає період поминання покійних — Проводи, або Радониця. У ці дні українці традиційно йдуть на цвинтар, аби вшанувати пам’ять рідних, запалити свічку та помолитися.

Про це пише УНІАН.

Цьогоріч основний день поминання — вівторок, 29 квітня. Саме на дев’ятий день після Великодня церква закликає вірян відвідати кладовище та долучитися до спільної молитви. Однак, оскільки цей день є робочим, у багатьох регіонах України Проводи розпочнуться раніше — вже з неділі, 27 квітня. Панахиди в церквах триватимуть протягом трьох днів.

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У Православній церкві України наголошують, що поминання має носити виключно духовний характер. Священники закликають уникати застіль на могилах, вживання алкоголю та принесення речей померлих.

«Це язичницькі пережитки, які не мають нічого спільного з християнською вірою», — пояснюють у ПЦУ.

Найкраще, що можна зробити в цей день — це помолитися за душу близької людини, замовити панахиду, привести до ладу могилу, посадити квіти або залишити милостиню в ім’я покійного.

«Покійним потрібна наша молитва, а не матеріальні предмети», — наголошують у церкві.

Нагадаємо, під час відвідин цвинтарів у поминальні дні громадянам слід бути обережними через вибухонебезпечні предмети та можливі обстріли з боку збройних сил Росії.