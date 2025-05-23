ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
151
Время на прочтение
2 мин

С этими ингредиентами блинчики будут в разы вкуснее: сделайте такое тесто и не пожалеете

Знание секретных кулинарных трюков поможет улучшить вкус и текстуру ваших блинчики. Они получатся нежными, тоненькими и очень аппетитными.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как приготовить вкусные блинчики, что добавить в тесто

Как приготовить вкусные блинчики, что добавить в тесто / © www.freepik.com/free-photo

Чтобы приготовить идеальные на вкус и вид блинчики, необходимо знать несколько трюков профессиональных поваров. И для этого не нужно каких-либо особых знаний или дорогих продуктов. Все, что нужно — это желание, немного времени и простые ингредиенты, которые точно есть на вашей кухне. Рассказываем, как правильно приготовить тесто и что добавить, чтобы блинчики получились вкусными, нежными и тоненькими, как в ресторане.

Три добавки, которые превратят обычные блинчики в произведение кулинарного искусства

  • Взбитые белки. Профессиональные повара рекомендуют разделять желток и белок перед добавлением в тесто. К тому же, белок надо обязательно взбить, тогда блинчики будут мягкими и нежными, но не будут рваться, потому что хорошо сохранят свою текстуру. Воздушные пузырьки, образующиеся в процессе взбивания белков, придадут готовым блинчикам особую легкость. Этот простой прием позволяет улучшить вкус и вид готового блюда.

  • Минеральная вода. Секрет кроется в том, что в тесто нужно добавить немного минеральной воды. Она поможет улучшить консистенцию теста и обеспечит необходимую текстуру готовых блинчиков. Техника достаточно проста: часть молока надо заменить на минералку. Углекислый газ будет способствовать образованию мелких пузырьков в тесте. В результате блинчики получатся кружевными и тонкими, без излишней пышности. Это отличная альтернатива для тех, кому не подходит вариант со взбиванием белков.

  • Гречневая мука. Важным моментом в приготовлении теста на блинчики является выбор муки. Профессиональные повара рекомендуют экспериментировать с разными видами продукта. Самым удачным сочетанием будет гречневая и пшеничная мука. Добавление гречневой муки в тесто придает блинчикам особый аромат и неповторимый вкусовой оттенок. К тому же, такая составляющая сделает блинчики более полезными и менее калорийными. Поэтому этот рецепт будет идеальным для тех, кто придерживается правил здорового питания.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
151
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie