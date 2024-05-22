Тренд весны и лета 2024 -- стрижка для длинных волос "Кобра"

Лучший вариант для тех, кто не хочет обрезать волосы – это стрижка "Кобра"

Девушки с длинными волосами, особенно, если волосы густые и красивые, не хотят их обрезать, делать короткую стрижку. В то же время все время ходить с волосами одной длины тоже надоедает.

Таким девушкам можно сделать супер популярную прическу "кобра", которая стала вирусной в ТикТок благодаря известному парикмахеру и стилисту Нунцио Савиано.

Стрижка поможет внести изменения в свой образ, не расставаясь с длинными волосами.

Как выглядит стрижка «Кобра», кому подойдет прическа

На самом деле «Кобра» – это еще одна разновидность каскада, чем-то напоминающая стрижку «Бабочка». Отличается "Кобра" более плавными переходами между слоями волос.

Сначала делается косой срез на передней части волоса, чтобы у лица волосы достигали подбородка.

Как стрижется "Кобра" /фото .tiktok.com/@nunzionyc

Далее, по диагональной линии длина волос увеличивается. По всей длине волосы прибавляются плавные слои, они почти незаметны с первого взгляда.

В результате волосы становятся более легкими и объемными, полностью сохраняя длину.

Почему парикмахер назвал засечку «Коброй»? Потому что укладываются волосы большими прядями, которые напоминают Нунцио маленьких змей — поэтому он так назвал стрижку.

Стрижка "Кобра" укладывается прядями /фото .tiktok.com/@nunzionyc

Наибольшее преимущество стрижки в том, что она подходит для всех типов волос — густые волосы она сделает более легкими, тонким придаст объем.

Стрижка "Кобра"

Как укладывать стрижку "Кобра"

Для того чтобы прическа выглядела ухоженной, достаточно нанести на волосы немного мусса или пенки и высушить их феном, приподнимая волосы кверху.

Плойкой или утюгом для волос можно создать желаемые кудри или волны, которые придадут прическе дополнительный объем и текстуру.