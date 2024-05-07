Каждый год люди потребляют тонны тунца, даже не догадываясь об угрожающей им опасности.

Ученые обнаружили ртуть в одной из самых потребляемых в мире рыб. Добыча и сжигание угля сопровождаются выделением ртути. Более 50 лет назад выбросы этого ядовитого элемента были ограничены. Контроль над загрязнением действует только на суше. Все это время ртуть продолжала попадать в океан.

Об этом пишет BBC.

Ученые установили, что она накапливается в тунцах, потребляющих зараженную добычу. Тунец является одним из самых востребованных на рынке видов промысловых рыб. Каждый год люди потребляют тонны тунца. В то же время они даже не догадываются об угрожающей им опасности.

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Автор исследования Аниас Медье на этот счет отметил, что в 1971-2022 годах уровень ртути в тунцах, обитающих в Тихом океане, оставался неизменным. Исключением в этом отношении была северо-западная часть океана. Там уровень ртути увеличивался из-за выбросов электростанций, работающих в Азии.

Медье подчеркнул, что ртуть скапливалась в тунцах десятилетиями. В этой связи даже при значительном сокращении вредных выбросов концентрация этого ядовитого вещества в океане начнет уменьшаться не сразу. Людям необходимо будет набраться терпения, чтобы увидеть результат.

Ртуть скапливалась в тунцах десятилетиями/Фото: Pixabay.com

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