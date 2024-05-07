Щороку люди споживають тонни тунця, навіть не здогадуючись про небезпеку, що їм загрожує.

Вчені виявили ртуть в одній із найбільш споживаних у світі риб. Видобуток та спалювання вугілля супроводжуються виділенням ртуті. Понад 50 років тому викиди цього отруйного елемента були обмежені. Контроль над забрудненням діє лише суші. Весь цей час ртуть продовжувала потрапляти до океану.

Про це пише ВВС.

Вчені встановили, що вона накопичується у тунцях, які споживають заражений видобуток. Тунець є одним із найбільш затребуваних на ринку видів промислових риб. Щороку люди споживають тонни тунця. Водночас вони навіть не здогадуються про небезпеку, що їм загрожує.

Також читайте Названо найкориснішу рибу, яку треба їсти абсолютно всім

Автор дослідження Аніас Медьє з цього приводу зазначив, що в 1971-2022 роках рівень ртуті в тунцях, які мешкають в Тихому океані, залишався незмінним. Винятком у цьому відношенні була північно-західна частина океану. Там рівень ртуті збільшувався через викиди електростанцій, що працюють в Азії.

Медьє підкреслив, що ртуть накопичувалася в тунцях десятиліттями. У зв’язку з цим навіть при значному скороченні шкідливих викидів концентрація цієї отруйної речовини в океані почне зменшуватися не відразу. Людям необхідно буде набратися терпіння, щоби побачити результат.

Ртуть накопичувалася у тунцях десятиліттями / Фото: Pixabay.com

Раніше ТСН.ua писав про рибу, яка сповільнює процеси старіння: вона корисніша за червону, а коштує утричі дешевше.

Читайте також: