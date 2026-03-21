ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
1341
Время на прочтение
1 мин

Ударила мощная магнитная буря: с какой силой будет штормить 21 марта

Сегодня сохраняются усиленные геомагнитные условия.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В субботу, 21 марта, ожидается мощная магнитная буря. Ожидается, что ее мощность достигнет К-индекса 7 — из девяти возможных.

Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.

Параметры солнечного ветра начинают достигать повышенных уровней из-за прохождения выбросов корональной массы, которые наблюдались при удалении от Солнца между 16 и 18 марта.

Ожидаются длительные периоды STORM G1 с вероятностью интервалов STORM G3.

Магнитная буря 21 марта 2026 года. Фото: Мeteoagent

Магнитная буря 21 марта 2026 года. Фото: Мeteoagent

Нынешний К-индекс бури отвечает сильным магнитным бурям, способным влиять на здоровье и самочувствие человека.

Как уменьшить влияние магнитных бурь:

  • пейте больше жидкости, включая травяной и зеленый чай, а откажитесь от кофе и алкоголя;

  • отдайте предпочтение легким блюдам, сезонным овощам и зелени;

  • больше ходите и находитесь на свежем воздухе;

  • нормализуйте сон:

  • старайтесь меньше нервничать.

Дата публикации
Количество просмотров
1341
Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie