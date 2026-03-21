- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 1341
- Время на прочтение
- 1 мин
Ударила мощная магнитная буря: с какой силой будет штормить 21 марта
Сегодня сохраняются усиленные геомагнитные условия.
В субботу, 21 марта, ожидается мощная магнитная буря. Ожидается, что ее мощность достигнет К-индекса 7 — из девяти возможных.
Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.
Параметры солнечного ветра начинают достигать повышенных уровней из-за прохождения выбросов корональной массы, которые наблюдались при удалении от Солнца между 16 и 18 марта.
Ожидаются длительные периоды STORM G1 с вероятностью интервалов STORM G3.
Нынешний К-индекс бури отвечает сильным магнитным бурям, способным влиять на здоровье и самочувствие человека.
Как уменьшить влияние магнитных бурь:
пейте больше жидкости, включая травяной и зеленый чай, а откажитесь от кофе и алкоголя;
отдайте предпочтение легким блюдам, сезонным овощам и зелени;
больше ходите и находитесь на свежем воздухе;
нормализуйте сон:
старайтесь меньше нервничать.