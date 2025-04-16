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Украину 16 апреля накрыла мощная магнитная буря
Скорее всего, люди будут испытывать изменения в самочувствии.
Среда, 16 апреля, вновь отметится мощной магнитной бурей. Фахівці фіксують сильну активність Сонця - це К-індекс 5, червоний рівень.
Об этом сообщает meteoagent.
Сильные магнитные бурые специалисты фиксируют уже больше десяти дней. Накануне активность Солнца достигла К-индекса 8 – из девяти возможных.
Все прогнозы ученых – предварительные. Ведь солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться очень быстро.
Медики советуют, чтобы уменьшить влияние магнитных бурь следует нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.