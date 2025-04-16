Украину 16 апреля накрыла мощная магнитная буря

Магнитная буря.

Реклама

Среда, 16 апреля, вновь отметится мощной магнитной бурей. Фахівці фіксують сильну активність Сонця - це К-індекс 5, червоний рівень.

Об этом сообщает meteoagent.

Сильные магнитные бурые специалисты фиксируют уже больше десяти дней. Накануне активность Солнца достигла К-индекса 8 – из девяти возможных.

Реклама

Все прогнозы ученых – предварительные. Ведь солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться очень быстро.

Медики советуют, чтобы уменьшить влияние магнитных бурь следует нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.