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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
118
Время на прочтение
1 мин

Украину 16 апреля накрыла мощная магнитная буря

Скорее всего, люди будут испытывать изменения в самочувствии.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря.

Среда, 16 апреля, вновь отметится мощной магнитной бурей. Фахівці фіксують сильну активність Сонця - це К-індекс 5, червоний рівень.

Об этом сообщает meteoagent.

Сильные магнитные бурые специалисты фиксируют уже больше десяти дней. Накануне активность Солнца достигла К-индекса 8 – из девяти возможных.

Все прогнозы ученых – предварительные. Ведь солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться очень быстро.

Медики советуют, чтобы уменьшить влияние магнитных бурь следует нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.

Дата публикации
Количество просмотров
118
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