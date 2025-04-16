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Україну 16 квітня накрила потужна магнітна буря
Швидше за все, люди відчуватимуть змін у самопочутті.
Середа, 16 квітня, знову відзначиться потужною магнітною бурею. Фахівці фіксують сильну активність сонця - це К-індекс 5, червоний рівень.
Про це повідомляє meteoagent.
Сильні магнітні бурі фахівці фіксують вже понад десять днів. Напередодні активність Сонця досягла К-індексу 8 - з дев’яти можливих.
Усі прогнози науковців - попередні. Адже сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися дуже швидко.
Медики радять, аби зменшити вплив магнітних бур варто нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.