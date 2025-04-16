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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
118
Час на прочитання
1 хв

Україну 16 квітня накрила потужна магнітна буря

Швидше за все, люди відчуватимуть змін у самопочутті.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря.

Середа, 16 квітня, знову відзначиться потужною магнітною бурею. Фахівці фіксують сильну активність сонця - це К-індекс 5, червоний рівень.

Про це повідомляє meteoagent.

Сильні магнітні бурі фахівці фіксують вже понад десять днів. Напередодні активність Сонця досягла К-індексу 8 - з дев’яти можливих.

Усі прогнози науковців - попередні. Адже сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися дуже швидко.

Медики радять, аби зменшити вплив магнітних бур варто нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.

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Дата публікації
Кількість переглядів
118
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